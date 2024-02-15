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النشامى يتقدم 17 مركزا في التصنيف الجديد للفيفا

2/15/2024 2:29:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان – الغد – تقدم المنتخب الوطني الأول للرجال بكرة القدم، 17 مركزا دفعة واحدة في التصنيف العالمي الجديد، ليصبح في المركز 70 عالميا والعاشر آسيويا برصيد 1343.6 نقطة.


وتأتي هذه القفزة الهائلة للنشامى، بعدما احتلوا وصافة بطولة كأس آسيا لكرة القدم (قطر 2023) بخسارتهم في المشهد الختامي أمام المنتخب القطري (3-1)، والأخير تقدم 21 مركزا ليحتل المركز 37 عالميا والخامس آسيويا.

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