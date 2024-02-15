النشامى يتقدم 17 مركزا في التصنيف الجديد للفيفا
التاريخ
2/15/2024 2:29:13 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) عمان – الغد – تقدم المنتخب الوطني الأول للرجال بكرة القدم، 17 مركزا دفعة واحدة في التصنيف العالمي الجديد، ليصبح في المركز 70 عالميا والعاشر آسيويا برصيد 1343.6 نقطة.
وتأتي هذه القفزة الهائلة للنشامى، بعدما احتلوا وصافة بطولة كأس آسيا لكرة القدم (قطر 2023) بخسارتهم في المشهد الختامي أمام المنتخب القطري (3-1)، والأخير تقدم 21 مركزا ليحتل المركز 37 عالميا والخامس آسيويا.
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