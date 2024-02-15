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كشف سر احتفالية رونالدو الجديدة (فيديو)

2/15/2024 2:29:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تحدث الإعلام السعودي، عبر برنامج دورينا غير، عن سبب تغيير كريستيانو رونالدو احتفاليته بعد هدفه ضد الفيحاء في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.


وفي الوقت الذي انتظرت فيه جماهير النصر احتفالية“suuiii” الشهيرة غيَّر رونالدو طريقته.

وسجل رونالدو هدفًا مهمًّا ليقود النصر للفوز على الفيحاء والاقتراب من بلوغ ربع نهائي دوري أبطال آسيا.


وقال الشنيف :"ربما تكون احتفالية رونالدو الجديدة اعتراضًا على الحضور الجماهيري الضعيف أمام الفيحاء، رغم أن المباراة أقيمت في الرياض".

واتفق محمد الدعيع محلل البرنامج مع طرح الشنيف، كما أضاف أن الأمر ربما يكون اعتراضًا أيضًا على بعض الأمور المتعلقة بالفريق مؤخرًا مثل اختيارات المدرب.

وبعد هدفه في مرمى الفيحاء، يصبح رونالدو مسجلًا هدفًا على الأقل في كل عام ميلادي منذ 2002 حتى 2024؛ ما يعني استمراره في التسجيل لمدة 22 عامًا متتاليًا.


وختم كريستيانو رونالدو عام 2023 متصدرًا هدافي العالم، بعد تفوقه على إيرلينغ هالاند، وهاري كين، وكيليان مبابي.

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