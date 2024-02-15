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مدير المنتخب المصري يذكر صلاح بـشيكابالا

2/15/2024 2:29:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكد إبراهيم حسن مدير المنتخب المصري لكرة القدم أن محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، وقائد المنتخب سيكون له شأن كبير تحت القيادة الفنية لشقيقه حسام حسن، الذي تولى المسؤولية رسمياً بعد الخروج من كأس إفريقيا الأخيرة، إذ استرجع تجربة شقيقه مع شيكابالا لاعب الزمالك وكيف أصبح الأخير أحد أفضل اللاعبين في مصر.

وقال إبراهيم حسن في مؤتمر صحافي يوم الخميس: البعض يريد إثارة أحاديث ولكن تذكروا كلامي أن محمد صلاح سيكون له شأن كبير مع حسام حسن، لكن أود أن أذكر بقصة شيكابالا عندما أشرف عليه حسام في الزمالك وكيف تحول إلى أحد أفضل اللاعبين في مصر.

وزاد: تدريب الفراعنة شرف وأي لاعب يجب أن يدرك قيمة المنتخب المصري واللعب له، حسام حسن يملك كل المقومات للتعامل مع النجوم وعلى رأسهم محمد صلاح وليس لدينا أي مشكلة مع صلاح أو غيره ومصلحتنا منتخب بلادنا.

وتولى حسام حسن مهمة تدريب منتخب مصر عقب إقالة البرتغالي روي فيتوريا من منصبه إثر الخروج من ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا التي اختتمت مؤخراً في كوت ديفوار.

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