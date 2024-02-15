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ديفيز وهاشيمورا يقودان ليكرز للفوز على يوتا جاز

2/15/2024 2:29:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن - سجل أنتوني ديفيز 37 نقطة و15 متابعة، وأضاف روي هاشيمورا 36 نقطة ليقودا فريق لوس أنجليس ليكرز للفوز على يوتا جاز بنتيجة (138-122)، في المباراة التي جمعتهما أمس ضمن منافسات الدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين.
ولم يشارك ليبرون جيمس في المباراة مع ليكرز بسبب إصابة في الكاحل، حيث كانت هذه هي المباراة الثانية على التوالي التي يغيب فيها، وكان هذا الانتصار هو السادس لفريق ليكرز في آخر سبع مباريات، والتي ضمنت فوزه في أربع مباريات متتالية.
في المقابل، سجل كولين سيكستون 18 نقطة لفريق جاز، الذي تلقى خسارته التاسعة في آخر 13 مباراة، وفي بقية المباريات، فاز ميامي هيت على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز (109-104)، وأورلاندو ماجيك على نيويورك نيكس (118-100)، وشارلوت هورنيتس على أتالانتا هوكس (122-99).
كما فاز كليفلاند كافالييرز على شيكاغو بولز (108-105)، وبوسطن سلتيكس على بروكلين نتس (136-86)، وإنديانا بيسرز على تورنتو رابتورز (127-125)، وتغلب نيو أورليانز بيليكانز على واشنطن ويزاردز (133-126)، وممفيس جريزليس على هيوستن روكتس (121-113)، ودالاس مافريكس على سان أنطونيو سبيرز (116-91).
وفاز أيضا ساكرامنتو كينجز على دنفر ناجيتس (102-98)، وفينيكس صنز على ديترويت بيستونز (116-100)، ولوس أنجليس كليبرز على جولدن ستيت واريورز (130-125).
وكان جايسون تايتم سجل 41 نقطة و14 متابعة ليقود فريقه بوسطن سلتيكس للفوز على بروكلين نتس (118-110)، ضمن منافسات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. وسجل أل هورفورد، الذي شارك بديلا لكريستابس بورزينجيس 16 نقطة وأضاف ديريك وايت 16 نقطة وجرو هوليداي 14 نقطة و12 تمريرة حاسمة لفريق سلتيكس، الذي حقق انتصاره السادس على التوالي على بروكلين نتس، فيما سجل ميكال بريدجس 27 نقطة، وأضاف كام توماس 26 نقطة لفريق نتس، الذي خسر للمرة الرابعة في آخر خمس مباريات.
وفي بقية المباريات، فاز أوكلاهوما سيتي ثاندر على أورلاندو ماجيك (124-113)، وميامي هيت على ميلواكي بكس (123-97)، كما تغلب أيضا فريق مينيسوتا تمبرولفز على بورتلاند ترايل بليزرز (121-109)، وفينيكس صنز على ساكرامنتو كينجز (130-125) ولوس أنجليس ليكرز على ديترويت بيستونز (125-111). -(وكالات)

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