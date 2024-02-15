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ريال مدريد يسعى لتعزيز صدارته.. وبرشلونة يترقب تعثره

2/15/2024 2:29:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدريد - يسعى ريال مدريد لتعزيز صدارته للدوري الإسباني لكرة القدم، عندما يحل ضيفا على رايو فاليكانو يوم بعد غد، في الجولة الـ25 من المسابقة.
ويدخل "النادي الملكي" المباراة منتشيا بعدما ابتعاده بصدارة جدول الترتيب بفارق خمس نقاط عقب فوزه على ملاحقه المباشر جيرونا برباعية نظيفة في الجولة الماضية من المسابقة، ليرفع رصيده إلى 61 نقطة، كما يدخل الفريق بمعنويات مرتفعة بعدما قطع خطوة نحو التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا بفوزه على مضيفه لايبزيغ الألماني بهدف نظيف في ذهاب دور الـ16 من دوري الأبطال.
ويأمل الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد في أن يواصل الفريق عروضه القوية الأخيرة وتحقيق الفوز على رايو فاليكانو من أجل الابتعاد أكثر بالصدارة والاقتراب خطوة أخرى من التتويج بلقب الدوري، الذي فشل الفريق في الحصول عليه بالموسم الماضي.
وحتى الآن لم يخسر ريال مدريد سوى في مباراة واحدة بالدوري، حيث فاز في 19 مباراة وتعادل في 4 مباريات، ولم ينهزم في آخر 11 لقاء خاضه بالليغا.
ويفتقد ريال لجهود العديد من نجومه في مقدمتهم الإنجليزي جود بيلينجهام، هداف الفريق، والبلجيكي تيبو كورتوا حارس المرمى والنمساوي ديفيد ألابا والبرازيلي إيدير ميليتاو بداعي الإصابة.
في المقابل، يعلم فريق رايو فاليكانو، أن تحقيق الفوز في هذه المباراة ليس أمرا سهلا، خاصة وأنه يواجه أحد أقوى الفرق في القارة الأوروبية، حيث يرغب فاليكانو في تحقيق الفوز بهذه المباراة من أجل تحسين أوضاعه في جدول الترتيب، حيث يتواجد الفريق في المركز الرابع عشر برصيد 24 نقطة، ويهدف إلى حصد ثلاث نقاط إضافية تساعده في الدخول أكثر بالمنطقة الدافئة والابتعاد عن المراكز المهددة بالهبوط.
بدوره، يسعى فريق برشلونة إلى إضافة ثلاث نقاط إلى رصيده، عندما يحل ضيفا على سيلتا فيجو يوم غد.
رغم ابتعاد برشلونة عن ريال مدريد بفارق عشر نقاط كاملة، حيث يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 51 نقطة، ولكنه يرغب في تحقيق الفوز على أمل تعثر الريال في الجولات المقبلة من الدوري. وما يزيد من رغبة برشلونة في تحقيق الفوز بهذه المباراة هو تعادله في الجولة الأخيرة أمام غرناطة 3-3، وهو ما أدى إلى ابتعاده نسبيا عن صراع المنافسة على لقب الدوري.
ويأمل تشافي في تحقيق نتائج إيجابية فيما تبقى من الموسم الحالي، ولا سيما أنه أعلن رحيله عن الفريق عقب نهاية الموسم.
في المقابل يرغب فريق سيلتا فيجو في استغلال عنصري الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز وإضافة ثلاث نقاط، من شأنها أن تبعده خطوة عن صراع الهبوط، حيث يتواجد في المركز السابع عشر برصيد 20 نقطة بفارق ثلاث نقاط أمام قادش صاحب المركز الثالث من القاع. وتفتتح مباريات الجولة اليوم، حيث يلتقي فياريال مع خيتافي عند الساعة 11 مساء في ملعب "لاسيراميكا"، فيما تستكمل منافسات هذه الجولة يوم غد، حينما يلتقي أتلتيكو مدريد مع لاس بالماس، وأوساسونا مع قادش، وفالنسيا مع إشبيلية. وفي مباريات يوم بعد غد، يلتقي غرناطة مع ألميريا، وريال مايوركا مع ريال سوسيداد، وريال بيتيس مع ديبورتيفو ألافيس.
وتختتم منافسات هذه الجولة يوم الإثنين المقبل، حينما يلتقي جيرونا مع ضيفه أتلتيك بيلباو، ويسعى جيرونا في هذه المباراة للعودة إلى طريق الانتصارات التي غابت عن الفريق في آخر مباراتين وتحقيق فوز يعيده لصراع المنافسة على اللقب مع الريال، حيث يتواجد في المركز الثاني برصيد 56 نقطة.
في المقابل، يسعى بيلباو إلى الفوز بهذا اللقاء، من أجل الدخول في المربع الذهبي، حيث يتواجد في المركز الخامس برصيد 46 نقطة بفارق نقطتين خلف أتلتيكو مدريد، صاحب المركز الرابع. -(وكالات)

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