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نادال: ديوكوفيتش أفضل لاعب في التاريخ

2/15/2024 2:29:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) الدوحة - أقر الإسباني رافائيل نادال بأن الصربي نوفاك ديوكوفيتش أفضل لاعب في تاريخ التنس، متقدما عليه وعلى السويسري روجر فيدرر، مؤكدا أن الأرقام تقول ذلك.
وقال الفائز بـ22 بطولة جراند سلام في مقابلة تلفزيونية: "أود أن أقول إن ديوكوفيتش أفضل لاعب في التاريخ، لديه جسد أفضل من جسدي وهذا مهم أيضا، الأرقام تقول نعم إنه الأفضل، وهو بالنسبة لي كذلك".
وأشاد الإسباني، الذي أجل عودته إلى الملاعب، والتي كانت مقررة في بطولة الدوحة وتم تأجيلها الآن، إلى المباراة الاستعراضية المرتقبة في لاس فيجاس مع كارلوس ألكاراز وبطولة الماسترز ذات الألف نقطة في إنديان ويلز في آذار (مارس) المقبل، باللاعب البلقاني، المصنف الأول عالميا في الوقت الحالي.
إضافة إلى ذلك، أشاد الإسباني الأسطوري بالتنافس مع السويسري روجر فيدرر، الذي لا يعتبره صديقا، لكنه رفيقا رائعا ما يزال يتمتع بعلاقة رائعة معه.
وأضاف: "لقد تشاطرنا معظم مسيرتنا المهنية، ساعدنا بعضنا البعض، لقد أخذنا الكثير من بعضنا البعض أيضا، لقد حققنا مستويات يصعب تكرارها لأننا كنا نعلم أنه لا يمكننا الفشل، دفعتنا هذه المنافسة إلى أقصى حد، لا أعتبره صديقا، لكنه شخص ودود، لدي علاقة رائعة معه".
في المقابل، بدأ الإيطالي يانيك سينر الفائز بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس الشهر الماضي، مشواره في بطولة روتردام بالفوز على الهولندي بوتيتش فان دي زاندشلوب.
واحتاج الإيطالي الشاب ساعة و26 دقيقة، للفوز بمجموعتين على منافسه الهولندي، بنتيجة 3/6 و3/6، ليتأهل سينر لمواجهة الفرنسي جايل مونفيس في دور الـ16.
وفي مباراة أخرى أقيمت بالتوقيت ذاته، فاز الأسترالي أليكس دي مينور على البلجيكي ديفيد جوفين، بنتيجة 3/6 و1/6، ليتأهل إلى دور الثمانية، وكان الكندي ميلوش راونيتش أول الصاعدين لربع النهائي، بفوزه على الكازاخي ألكسندر بوبليك بنتيجة 4/6 و4/6، وتفوق الدنماركي هولجر رون على الروسي رومان سفيولين، بنتيجة 4/6 و6/2 و1/6، ليتأهل لدور الثمانية، حيث سيواجه الروسي ألكسندر شيفتشينكو.
وفي مباريات أخرى بدور الـ32، فاز الفنلندي إميل روسوفوري على الفرنسي أوجو هومبيرت، والفرنسي جايل مونفيس على الكندي دينيس شابوفالوف، والبلغاري جريجور ديميتروف على الإيطالي لورينزو سونيجو.
من جانبها، واصلت البولندية إيجا شفيونتيك حملة الدفاع عن لقبها في بطولة قطر المفتوحة للتنس، بالفوز على الروسية إيكاترينا ألكسندروفا.
ولم تجد شفيونتيك المصنفة الأولى عالميا صعوبة في حسم اللقاء لصالحها، بعد الفوز على ألكسندروفا بمجموعتين 6-4 و6-1، وتأهلت النجمة البولندية لدور الثمانية في انتظار الفائزة من مواجهة الروسية فيكتوريا أزارينكا ضد اللاتفية يلينا أوستابينكو آخر مواجهات دور الـ16.
وكانت الكازاخية إلينا ريباكينا تأهلت لدور الثمانية لبطولة قطر المفتوحة للتنس بالفوز على الأميركية إيما نافارو، وفازت ريباكينا المصنفة الرابعة عالميا على نافارو بنتيجة 2-1، حيث حسمت المجموعة الأولى 6-1، وخسرت الثانية 6-7، قبل أن تفوز بالمجموعة الثالثة بنتيجة 6-4.
وتواجه ريباكينا في دور الثمانية الكندية ليلا فرنانديز، التي فازت على الصينية تشينوين تشينج، وتأهلت أيضا اليابانية ناومي أوساكا، بعد انسحاب الأوكرانية ليسيا تسورينكو.
وتلعب أوساكا في دور الثمانية مع التشيكية كارولينا بليسكوفا، التي تأهلت بالفوز على مواطنتها ليندا نوسكوفا بنتيجة 2-1، وفازت الأميركية دانييل كولينز على التشيكية كاترينا سينياكوفا لتصعد لمواجهة الروسية أناستازسا بافليوشينكوفا، التي تجاوزت التشيكية ماركيتا فوندورسوفا في دور الـ16. -(وكالات)

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