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ساري يأسف لعدم إلحاق ضرر أكبر بميونيخ.. وانريكي يتجاوز كابوس سوسيداد

2/15/2024 2:29:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن - أكد الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق لاتسيو، شعوره بالغضب رغم فوز فريقه على نظيره بايرن ميونيخ الألماني بهدف نظيف في ذهاب دور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وقال المدرب الإيطالي في مؤتمر صحفي أعقب المباراة: "لو قدم لاتسيو أداء مماثلا لما فعل اليوم، يمكن أن يكون في وضع مختلف بين فرق الدوري الإيطالي لكرة القدم".
وأضاف: "أنا سعيد للغاية، لكنني غاضب قليلا لأننا كنا نستطيع إلحاق ضرر أكبر، يسعدني أن يتمكن جمهور لاتسيو من الاحتفال ويجب علينا الاستفادة من ذلك، سنفكر الآن بمباراة الدوري أمام بولونيا".
وحقق المدرب أحد أهم الانتصارات في تاريخ لاتسيو، لكنه يرى أن هناك انتصارات أخرى أكثر أهمية، قائلا: "إنه شعور رائع عندما تحقق نتائج مع هذا النوع من الفرق، لكنني أحب ديربي روما أكثر قليلا"، كما أكد أن الإسباني ماريو خيل، الذي تم استبداله بسبب شعوره بآلام، لا يعاني من أي شيء خطير، لافتا: "لا أعتقد أن خيل يعاني من أي شيء، إنه ألم في المعدة".
مدرب سوسيداد
يفتح النار على تراوري
لم يخف مدرب ريال سوسيداد الإسباني إيمانول ألجواسيل غضبه تجاه الطريقة التي سقط بها فريقه (0-2) أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ليفتح النار على لاعبه المالي هماري تراوري.
وعقب انتهاء المباراة التي أقيمت أول من أمس، قال ألجواسيل: "لقد أهدينا لهم الهدف الأول، لا يعقل أن يترك لاعب ما الفريق أثناء ضربة ركنية في مباراة ثمن النهائي أمام باريس سان جيرمان، في إشارة إلى خروج تراوري من الملعب للحصول على مساعدة طبية بسبب مشكلات بدنية.
وأضاف: "لا أستطيع أن أفهم، إذا ترك لاعب فريقه منقوصا أثناء ضربة ركنية، فيجب أن يكون ذلك لأنه يحتاج للذهاب إلى المستشفى"، من دون أن يذكر اسم المدافع.
ومع ذلك، أعرب مدرب ريال سوسيداد عن أمله في أن يتمكن الفريق من العودة بالنتيجة في مباراة الإياب على ملعب (ريالي أرينا)، قائلا: "إذا تمكنا من تقديم شوط أول مثل الذي قدمناه الليلة، لماذا لا نحلم، سوف ينتفض سوسيداد وستكون كل الجماهير معنا، من المؤسف أن تغادر بشعور سيئ بعد أن قدمت هذا الشوط الأول الرائع".
إنريكي: الشوط الأول كان كابوسا
وكشف الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، عن بعض ملامح رسائله الحادة للاعبين خلال مباراة ريال سوسيداد في دوري أبطال أوروبا.
وحاول إنريكي مراوغة وسائل الإعلام بقوله في تصريحات أبرزتها صحيفة (لوباريزيان) الفرنسية: "بصراحة، لا أتذكر ما قلته، لا أتذكر شيئا، فالطهاة لا يكشفون أبدا عن أسرارهم".
وأضاف: "لم نلعب بشكل جيد في البداية، الشوط الأول كان بمثابة كابوس، ولأول مرة أرى فريقا هذا الموسم يتفوق علينا بشكل واضح لمدة 45 دقيقة".
وأوضح: "لقد تفوقوا علينا في الشوط الأول على مستوى الضغط والاستحواذ ومتابعة الكرة الثانية، بينما فقدنا الكرة كثيرا".
وأشار مدرب سان جيرمان: "تفوقنا في الشوط الثاني وغيرنا الأمور، لم يتغير الأداء بسبب العامل البدني، لأن الفريقين استعدا بشكل جيد، لا بد من تحليل الأمور بشكل أعمق".
واستطرد: "كرة القدم متقلبة ولا تعرف التوقعات، هي أجمل رياضة في العالم، لا تهم الخسارة بل يجب أن نكون صادقين مع أنفسنا، لقد تدربنا قبل يومين بحضور الجماهير التي أكدت أنها لا تهتم بخسارة دوري الأبطال، لأن الحياة ستستمر بشكل عادي في اليوم التالي".
وتابع: "مستوى ريال سوسيداد في الشوط الأول لم يفاجئني، لقد ضغطوا في نصف ملعبنا بستة لاعبين، وفي الدوري الفرنسي أحيانا تضغط علينا بعض الفرق بسبعة لاعبين، سوسيداد فريق مميز ولديه مدرب أسلوبه جذاب، سنعاني كثيرا في مباراة العودة لأن الفريق الإسباني سيكون أقوى وسط جماهيره".
مولر يشعر بالخيبة
بدوره، أعرب توماس مولر مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، عن خيبة أمله بعد سقوط فريقه أمام مضيفه لاتسيو الإيطالي بهدف نظيف في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
وقال مولر في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي: "أظهرنا في الشوط الأول ردة فعل بعد الخسارة أمام ليفركوزن، وكان يجب أن نتقدم في النتيجة، وتحصلنا على ثلاث فرص محققة للتسجيل وفشلنا في استغلالهم، عندما تتحصل على فرص مثل تلك في ثمن نهائي دوري الأبطال أمام لاتسيو، عليك باستغلالها، في الشوط الثاني عانينا من التردد وأوقعنا أنفسنا بين خطئ وآخر، لم يكن هذا ما أردنا القيام به، لسنا في موقف جيد بهذا الوقت، لكننا سنواصل العمل وأمامنا 3 أسابيع قبل لقاء الإياب، نتطلع بصورة إيجابية إلى دوري الألماني، سنقدم كل شيء في كل المسابقات حتى الثانية الأخيرة".
رقم سلبي لبايرن ميونيخ
وألحق لاتسيو رقما سلبيا بفريق بايرن ميونيخ، بعد التغلب عليه بهدف نظيف في ذهاب ثمن نهائي دوي أبطال أوروبا.
ووفقا لشبكة "سكواكا" للإحصائيات، فإن لاتسيو بات أول فريق يتمكن من الفوز على بايرن ميونيخ في ذهاب دور الـ16 منذ 12 عاما، وتحديدا عند سقوط "البافاري" أمام بازل السويسري.
وأضافت الشبكة، أن لاتسيو أصبح أول فريق إيطالي يتغلب على "العملاق البافاري" في أوروبا منذ 13 عاما، عندما فاز الإنتر على بايرن ميوينخ.
وأشارت الشبكة، إلى أن هذا الانتصار هو الثاني فقط في تاريخ مشاركات لاتسيو بالمراحل الإقصائية في دوري أبطال أوروبا، حيث من المقرر أن يحل لاتسيو ضيفا على بايرن ميونيخ في موقعة الإياب بملعب أليانز أرينا، يوم 5 من آذار (مارس) المقبل. -(وكالات)

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