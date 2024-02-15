الرجبي يشارك في البطولة العربية للرجال والسيدات بالسعودية

(MENAFN
- Alghad Newspaper) يشارك المنتخب الوطني للرجبي في البطولة العربية التاسعة للرجال والرابعة للسيدات، والتي تنطلق اليوم في مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف في المملكة العربية السعودية وتستمر حتى مساء يوم غد.
ويتواجد المنتخب الوطني للسيدات في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات؛ تونس وسورية والسعودية، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات؛ الإمارات ومصر وليبيا ولبنان.
وأوقعت القرعة المنتخب الوطني للرجال في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات؛ الإمارات ومصر وفلسطين والعراق، وجاءت منتخبات؛ تونس وليبيا والسعودية وسورية والمغرب في المجموعة الثانية.
وتجدر الإشارة، إلى أن المنتخب الوطني للرجال سبق وأن حقق لقب البطولة العربية التي استضافتها الأردن العام 2019، بعد فوزه في الدور النهائي على حساب المنتخب المصري.
MENAFN15022024000072011014ID1107858470
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.