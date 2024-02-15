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الرجبي يشارك في البطولة العربية للرجال والسيدات بالسعودية

2/15/2024 2:29:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يشارك المنتخب الوطني للرجبي في البطولة العربية التاسعة للرجال والرابعة للسيدات، والتي تنطلق اليوم في مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف في المملكة العربية السعودية وتستمر حتى مساء يوم غد.
ويتواجد المنتخب الوطني للسيدات في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات؛ تونس وسورية والسعودية، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات؛ الإمارات ومصر وليبيا ولبنان.
وأوقعت القرعة المنتخب الوطني للرجال في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات؛ الإمارات ومصر وفلسطين والعراق، وجاءت منتخبات؛ تونس وليبيا والسعودية وسورية والمغرب في المجموعة الثانية.
وتجدر الإشارة، إلى أن المنتخب الوطني للرجال سبق وأن حقق لقب البطولة العربية التي استضافتها الأردن العام 2019، بعد فوزه في الدور النهائي على حساب المنتخب المصري.

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