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الأولمبية تبحث مع مختصين أميركيين تطوير رياضة المصارعة

2/15/2024 2:29:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) التقت الأمين العام للجنة الأولمبية الأردنية، رنا السعيد، مع ثلاث جهات أميركية رائدة برياضة المصارعة تزور المملكة بدعوة من الاتحاد الأردني للمصارعة.
وحضر الاجتماع ممثلين عن الجهات الثلاث وهي: Wrestling for Peace وWrestle Like A Girl وTitan Mercury Wrestling Club، إلى جانب رئيس الاتحاد الأردني للمصارعة محمد العواملة.
وتأتي زيارة هذه الجهات الثلاث من أجل التباحث مع الاتحاد الأردني للمصارعة لتطوير هذه الرياضة في المملكة، وتشجيع الفتيات على ممارستها ودعمهن من خلال برامج ومشاريع مستقبلية.
ورحبت "السعيد"، بالوفد الذي يزور الأردن وعبرت عن تقديرها لهم ورغبتهم في العمل مع الاتحاد الأردني للمصارعة لرفع مستوى الاهتمام برياضة المصارعة الأردنية وزيادة القاعدة وتطوير الرياضة وتشجيع الفتيات على ممارستها.
من جانبه، أشار رئيس الاتحاد الأردني للمصارعة، محمد العواملة، إلى أهمية هذه الزيارة من أجل تبادل الخبرات وتحسين مستوى رياضة المصارعة في الأردن والتي تأتي ضمن مساعي الاتحاد في فتح قنوات الاتصال مع الجهات والمنظمات التي تعنى بتطوير رياضة المصارعة على مستوى العالم.

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