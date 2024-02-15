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شباب الحسين وعيرا في مجموعتين قويتين بـطائرة الأندية العربية

2/15/2024 2:29:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو عمان - يلاقي فريق شباب الحسين– بطل الثلاثية المحلية- نظيره الأهلي بنغازي الليبي، في افتتاح بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة، ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضا السيب العُماني، كاظمة الكويتي، النجمة البحريني، وقطر القطري، فيما جاء فريق عيرا– وصيف الدوري وكأس الأردن- في المجموعة الثانية، التي تضم دار كليب البحريني، الشرطة القطري، السويحلي الليبي، برقان الكويتي، ومصافي الشمال العراقي، في النسخة 42 التي يستضيفها اتحاد اللعبة خلال الفترة 17-29 شباط (فبراير) الحالي، في صالتي قصر الرياضة والأميرة سمية بمدينة الحسين الرياضية.
جاء ذلك وفق ما أفرزته القرعة الجديدة للبطولة، والتي جرت أمس في مقر اتحاد الطائرة العربي بالبحرين، وتابعها مندوبو شباب الحسين وعيرا عبر تقنية الاتصال عن بعد في مقر اتحاد اللعبة الأردني، حيث شهدت القرعة الأولى توزيع الفرق على 4 مجموعات، إلا أن انسحاب بني ياس الإماراتي، فرض إعادتها وتوزيع الفرق على مجموعتين، فيما عاد فريق برقان عن قرار انسحابه وأعلن مشاركته، مما كان يعني إعادة القرعة وتوزيع الفرق على 4 مجموعات من جديد، إلا أن "فنية" الاتحاد العربي تفاجأت باعتذار فريق نفط الجنوب العراقي، ما فرض إجراء قرعة ثانية وتوزيع الفرق فيها على مجموعتين، ومن المنتظر أن يصدر جدول جديد تتوزع فيه المباريات، بمعدل 6 مباريات يوميا تجري في ذات التوقيت في الصالتين.
وكان فريق شباب الحسين بصفته بطل منافسات الدولة المستضيفة-الأردن-، يحق له اختيار مجموعته، والتي اختارها وفق معايير فنية وتنافسية المدير الفني للفريق وليد العسود، واختار أيضا منافسه في مباراة الافتتاح– الأهلي بنغازي الليبي-، وهو الفريق الباحث عن الاستفادة من مشاركته في بطولة غرب آسيا الثانية التي أقيمت في عُمان مؤخرا، والانطلاق بقوة في المنافسات العربية.
وعن قرعة البطولة ومجموعة شباب الحسين، قال مدير نشاط الكرة الطائرة صالح ذيب: "البطولة تضم فرقا عربية قوية، قادمة إلى البطولة العربية بجهوزية كبيرة ولاعبين محليين ومحترفين على سوية عالية، وأجد المجموعة متوازنة إلى حد كبير، وعمل الجهاز للفريق على معالجة أخطاء المباريات التي خضناها في بطولة غرب آسيا، وتقديم الفريق بشكل جديد يبحث عن المنافسة بقوة، وتأكيد حضور الطائرة الأردنية، والمضي بعيدا في البطولة العربية".
من جانبه، قال مدير فريق عيرا د. صالح العلوان: "أجد المجموعتين متساويتين في كفتي الميزان الفني، ولا يوجد فريق سهل أو صعب، لأن جميع الفرق تجهزت بمستوى المنافسات العربية، ولديها طموحاتها التي تطاردها من مباراة إلى مبارة، وفريق عيرا يوجه بوصلته نحو الدور نصف النهائي في الخطوة الأولى، ويضع لكل مرحلة تنافسية أهدافها الواضحة، وكلنا ثقة بجميع لاعبي الفريق، ونبحث عن مشاركة إيجابية تدافع عن سمعة الكرة الطائرة المحلية، وتسعد جماهير النادي الوفية".
ويذكر أن الفرق العربية وأعضاء اللجان في الاتحاد العربي بدأت بالتوافد إلى عمان، حيث وصل فريق الشرطة القطري أمس، فيما يصل اليوم أعضاء اللجنة الفنية وسكرتاريا الاتحاد العربي، وتكتمل الوفود يوم الإثنين المقبل، فيما ينطلق قطار المنافسة العربي يوم الثلاثاء المقبل، والتي يتخللها حفل الافتتاح الرسمي لفعاليات البطولة.

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