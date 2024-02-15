اقتراح ناد غريب بشأن لاعبي المنتخب.. 4 حكمات إلى السعودية

MENAFN - Alghad Newspaper) خالد الخطاطبة

نتواصل مع القراء في زاوية“أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

اقتراح غريب لأندية للاعبيها في المنتخب

اقترح مسؤول في إدارة أحد أندية المحترفين، على لاعبي النادي المنضمين لصفوف المنتخب، بضرورة عدم مطالبة النادي براتب الشهرين الأخيرين، في ظل التحاق اللاعبين في تلك الفترة بصفوف المنتخب الذي دخل مرحلة استعداد طويلة، قبل أن يذهب لبطولة كأس آسيا التي استمرت شهرا كاملا.

واقترح الشخصية النادوية على لاعبي المنتخب، بالحصول على الرواتب من اتحاد الكرة، في ظل تواجدهم معه خلال تلك الفترة، وعدم مطالبة الأندية التي تئن تحت وطأة الأزمات المالية المتلاحقة.

المعلومات تفيد أن اللاعبين ليسوا مقتنعين بهذا الاقتراح، على اعتبار أن عقودهم تكفل لهم الحصول على الرواتب من أنديتهم، أما ما يحصلون عليه من مبالغ من اتحاد الكرة فهو حق مكتسب نتيجة مشاركاتهم الخارجية والمعسكرات التدريبية.

4 حكمات أردنيات يغادرن إلى السعودية

تغادر الحكمات الأردنيات إسراء مبيضين وحنين مراد وصابرين العبادي وإسلام العبادي عمان يوم غد السبت، متوجهات إلى السعودية، للمشاركة في إدارة مباريات بطولة غرب آسيا للسيدات التي تنطلق الاثنين المقبل، بمشاركة المنتخب الوطني.

وجاءت الاستعانة بالحكمات الأردنيات، للمستويات المتميزة التي يتمتعن بها، وخبرتهن ايضا في إدارة المباريات الدولية.

الحكم فيصل في السعودية للحصول على شهادة "الفار"

بدأ الحكم الأردني أحمد فيصل، في إدارة مباريات بدوري الدرجة الأولى السعودي لكرة القدم، للحصول على ساعات جديدة معتمدة في تطبيق تقنية الفيديو "الفار".

فيصل الحاصل على شهادة اعتماد حكم "فار"، يحتاج إلى ساعات تطبيقية في هذا المجال، ما دفع دائرة الحكام لإيفاده إلى السعودية، لإدارة حوالي 4 مباريات، ستكون كافية للحصول على كافة المتطلبات.

مخادمة أبرز المرشحين لإدارة قمة الحسين إربد والوحدات

يعتبر الحكم أدهم مخادمة، أبرز المرشحين لإدارة مباراة الحسين إربد والوحدات، التي تجري يوم غد السبت، على ستاد عمان الدولي، في قمة المباريات المؤجلة بدوري المحترفين لكرة القدم.

ولم يفصح اتحاد الكرة عن هوية حكم المباراة، ولكن الترشيحات ترجح تكليف المخادمة لإدارة هذه المباراة القوية والصعبة، والتي ستحدد ملامح هوية بطل الدوري.

"النشامى" يهدد مستقبل كلينسمان مع منتخب كوريا

بات مصير المدير الفني للمنتخب الكوري الجنوبي لكرة القدم الألماني يورغن كلينسمان مهددا، في ظل خروج المنتخب من بطولة كاس أسيا التي أقيمت أخيرا في قطر، على يد المنتخب الوطني الذي فاز في الدور نصف النهائي على منتخب كوريا 2-0.

وأوصى الاتحاد الكوري الجنوبي يوم أمس، بإقالة كلينسمان بسبب النتائج في البطولة، بانتظار القرار الرسمي سواء باستمرار المدرب الألماني أو رحيله.

الأهلي يعزز صفوفه بالفلسطيني المراعبة

عزز فريق الأهلي لكرة القدم، صفوفه بالمحترف الفلسطيني محمد المراعبة، استعدادا لمرحلة الإياب من دوري المحترفين.

ويأمل الأهلي أن ينجح المراعبة في تشكيل إضافة هجومية للريق، بحثا عن نتائج أفضل خلال المرحلة المقبلة من الدوري.

عبدالفتاح مديرا فنيا لفئات الجزيرة

قرر مجلس إدارة نادي الجزيرة، تعيين النجم حسن عبدالفتاح مديرا فنيا لفرق الفئات العمرية في النادي، للاستفادة من خبرته في تطوير هذه الفئة.

كما تقرر أيضا تعيين مالك اليسير مدربا عاما لفريقي فئتي تحت 17 عاما و تحت 19 عاما و أحمد عليوات مساعدا له، وتعيين صالح الجوهري مدربا عاما لفريقي فئتي تحت 13 و 15عاما ، كما تقرر تعيين المعالج إبراهيم سميران مشرفا على كافة فرق الفئات العمرية.

مجلس إدارة نادي الجزيرة قرر أيضا إناطة مسؤولية الإشراف العام على منشأت النادي في غمدان، وإدارة فرق الفئات العمرية إلى عضوي مجلس الإدارة علاء إسماعيل وايمن العكش.

نجوم يشاركون في بطولة ميلاد القائد للخماسيات

اختتمت بطولة ميلاد القائد لخماسي كرة القدم، التي نظمتها أمانة عمان الكبرى ممثلة بدائرة المرافق والبرامج الرياضية، وبمشاركة عدد من نجوم الكرة المحلية.

وشارك في البطولة السنوية 7 فرق تمثل مديرية الشؤون الرياضية في أمانة عمان، حملت أسماء ومدن وطنية، قسمت إلى مجموعتين.

وقد ضمت المجموعة الأولى البتراء، الاستقلال، الجيش، الكرامة.

فيما ضمت المجموعة الثانية الهاشمييين، السارية، الأقصى.

وظفر بالبطولة الفريق الذي حمل اسم الجيش، بعد تغلبه على فريق الاستقلال 3/4 في المباراة الختامية التي أقيمت في صالة الأمير فيصل بن الحسين بالقويسمة.

وفي نهاية اللقاء توج إبراهيم الهبارنة مدير المرافق والبرامج الرياضية والمهندس رائد دودخ مدير مدينة الملك عبد الله الثاني الرياضية الفرق الفائزة واللاعبين بالميداليات الذهبية والفضية.

وشارك عدد من نجوم الكرة أمثال: محمد مشة، محمد موالي، محمود مشعل، عدنان عدوس، رامي جابر، أحمد أبو جادو،أ يمن عبد الفتاح، خالد عصام. شاهر شلباية، عبد الله جمال، وسام دعابس، علاء الباش، تامر صالح،أحمد المحارمة، رواد أبو خيزران، وأدهم القرشي.

وأشرف على البطولة مدير البطولة محمد نوفل وناصر عادل.

قرار حكومي ينال إشادة الرياضيين

نال قرار الحكومة بدعم اتحاد كرة القدم بمبلغ مليون ونصف المليون دينار، إطراء وإشادة الرياضيين الذين اعتبروا أن هذا القرار جاء في مكانه، رغم أن البعض اعتبره متأخرا.

وخلال أحاديث رياضية لمجموعة من المتابعين، اعتبر المتحدثون أن الدعم الحكومي الذي جاء بعد نتائج المنتخب الوطني في بطولة كاس أسيا، يفترض أن يؤسس لدعم مستدام في المرحلة المقبلة، خاصة وأن الكرة الاردنية وتحديدا في الأندية، تعاني من أزمات مالية متلاحقة تحتاج إلى الدعم الحكومي والخاص.









