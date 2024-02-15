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بطولة سلسلة كراتيه1 تبدأ اليوم بمشاركة الأردن

2/15/2024 2:29:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يدخل المنتخب منافسات سلسلة الاتحاد الدولي (كراتيه 1)، والتي تنطلق اعتبارا من اليوم في مدينة لارنكا القبرصية، وذلك بمشاركة 10 من أقوى لاعبي المنتخب الوطني، والتي يتواجد فيها أيضا نحو 941 لاعبا ولاعبة، من مختلف دول العالم، فيما ينتظر أن تكون جرت في ساعة متأخرة من يوم أمس قرعة البطولة.
ووفقا للجدول الزمني للبطولة يلعب اليوم كل من: منى الديري وجود الضروس في وزن تحت 68 كغم، ويوسف نوفل وزكي أبو قاعود في وزن فوق 84، وأحمد شديد وسيف بني فارس وزن تحت 75 كغم.
ويوم غد، لين حقروص في وزن تحت 55 كغم، وأحمد أبو هزيم ووسيم سلامة وعمر شقرة في وزن تحت 60 كغم، ويخوض اللاعبون الأدوار التمهيدية وصولا للنهائيات التي ستقام يوم بعد غد.
وتعد سلسلة الاتحاد الدولي (كراتيه 1) من أكثر البطولات قوة، وتتيح للاعبين المشاركين فرصة المنافسة على الألقاب في واحدة من أبرز البطولات العالمية، خاصة في ظل المشاركة الكبيرة من اللاعبين واللاعبات، حيث تمنح لهم البطولة فرصة زيادة رصيدهم من النقاط في التصنيف الدولي.

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