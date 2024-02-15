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النشامى يتقدم 17 مركزا في التصنيف الجديد للفيفا

2/15/2024 2:29:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تقدم المنتخب الوطني الأول للرجال بكرة القدم، 17 مركزا دفعة واحدة في التصنيف العالمي الجديد، ليصبح في المركز 70 عالميا والعاشر آسيويا برصيد 1343.6 نقطة.
وتأتي هذه القفزة الهائلة للنشامى، بعدما احتلوا وصافة بطولة كأس آسيا لكرة القدم (قطر 2023)، بخسارتهم في المشهد الختامي أمام المنتخب القطري (3-1)، والأخير تقدم 21 مركزا ليحتل المركز 37 عالميا والخامس آسيويا.
وجاءت هذه القفز للمنتخب الوطني متوقعة، في ظل نتائج كأس آسيا التي جاءت مميزة بشهادة الإعلامين الآسيوي والعربي اللذين تابعا البطولة، وأشادا بأداء لاعبي المنتخب الوطني وما حققوه من إنجاز، خاصة وأن التوقعات لم تكن ترشح المنتخب للوصول إلى هذه المرحلة في البطولة.
وينتظر أن يساهم هذا التقدم الكبير للمنتخب، في مواصلة الاهتمام بالفريق استعدادا للمباريات الرسمية المقبلة، والتي تبدأ بمباريات تصفيات كأس العالم التي تستأنف الشهر المقبل، من خلال لقاء منتخب باكستان ذهابا وإيابا، حيث إن الفوز سيدفع المنتخب لمراكز أكثر تقدما في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم.
وعلى صعيد الترتيب الآسيوي جاء الترتيب على النحو الآتي: اليابان في المركز الأول، ثم إيران وكوريا الجنوبية وأستراليا وقطر والسعودية والعراق وأوزبكستان والإمارات والأردن.
أما عربيا، فقد جاء الترتيب على النحو الآتي: مصر في المركز الأول، ثم قطر وتونس والجزائر والسعودية والعراق والإمارات والأردن.
وعلى الصعيد العالمي، احتل المنتخب الأرجنتيني المركز الأول في التصنيف الجديد الذي صدر أمس، فيما حل منتخب فرنسا ثانيا، وإنجلترا ثالثا وبلجيكا رابعا، والبرازيل خامسا.

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