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صقور الأردن يستهل مشواره في سلة قطر بمواجهة البحرين اليوم

2/15/2024 2:29:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان – يستهل المنتخب الوطني الأول للرجال بكرة السلة، مشواره في بطولة قطر الدولية الودية بمواجهة شقيقه المنتخب البحريني عند الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم في صالة "لوسيل" بالعاصمة القطرية الدوحة، وذلك في إطار تحضيراته لخوض النافذة الأولى من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2025 بالسعودية.
وأقيم أول من أمس، الاجتماع الفني ‎للبطولة بحضور ممثلين عن منتخبات الدول المشاركة كافة، وهم: قطر والبحرين ومصر والسعودية وأفريقيا الوسطى والأردن، حيث تم تحديد ألوان القمصان التي سترتديها الفرق المشاركة، إلى جانب تأكيد بث مباريات البطولة عبر قناة الاتحاد القطري لكرة السلة على "يوتيوب".
وأكد أمين السر العام للاتحاد القطري لكرة السلة، سعدون صباح الكواري، اكتمال الترتيبات اللازمة لانطلاقة البطولة، مشيرا: "المنتخبات المشاركة تلعب بأبرز نجومها وتعمل على تحقيق أقصى درجات الاستفادة من البطولة في التحضير للاستحقاقات القارية والعالمية". كما شدد الكواري على أن البطولة الدولية التي تستضيفها قطر تأتي ضمن برنامج الترويج لمونديال قطر 2027، وهو برنامج متكامل يشمل الكثير من الفعاليات والأنشطة الرياضية والترفيهية المتنوعة، والذي يستمر حتى موعد انطلاق البطولة العالمية بالدوحة.
ويتواجد "صقور الأردن" في المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبي مصر والبحرين، فيما جاءت منتخبات قطر والسعودية وأفريقيا الوسطى في المجموعة الأولى.
وطبقا لنظام البطولة؛ تقام المرحلة الأولى وفقا لنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، بحيث تلتقي منتخبات المجموعة الواحدة فيما بينها من أجل ترتيب مراكز الفرق، على أن يجمع الدور الثاني بين الفرق المتنافسة في كل مركز مقابل لها بين فرق المجموعة الأخرى.
وتأتي المشاركة في البطولة، في إطار تحضيرات المنتخب الوطني لخوض منافسات النافذة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات النسخة 31 من بطولة كأس آسيا 2025 في السعودية بمواجهة المنتخب الفلسطيني عند الساعة الثامنة من مساء يوم الجمعة 23 من شهر شباط (فبراير) الحالي في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، قبل أن يحل "صقور الأردن" ضيفا ثقيلا على شقيقه المنتخب السعودي عند الساعة 7:30 من مساء يوم الإثنين 26 من الشهر ذاته في صالة الملك عبد الله الرياضية بمدينة جدة.
الأردن والبحرين.. بداية حذرة
يدرك المدير الفني للمنتخب الوطني وسام الصوص، أن المنتخب الوطني لن يظهر بالصورة الفنية المعتادة في هذه البطولة، وذلك لنقص مستوى الجاهزية الفنية بغياب معظم اللاعبين عن خوض المنافسات منذ فترة طويلة بعد قرار تجميد بطولة الدوري المحلي للموسم الحالي، لكنه سيحاول إيجاد أفضل الحلول للدخول المبكر في أجواء المباراة من خلال الاعتماد على حيوية فريدي إبراهيم في تدوير الكرة مع أشرف الهندي وأحمد حموري حول القوس، مع تولي أحمد حمارشة ومحمد شاهر مهمة اللم والتسجيل تحت السلتين.
ويمتلك الجهاز التدريبي لـ"صقور الأردن" خيارات محدودة على "دكة البدلاء" بوجود اللاعبين: يوسف أبو وزنة ومالك كنعان ومحمود الهزايمة والشابين عبدالله شتات وروحي الكيلاني، إلى جانب التحاق اللاعبين هاشم عباس وأمين أبو حواس بتدريبات الفريق في وقت متأخر، ما يؤكد ضعف مستوى الانسجام بين اللاعبين.
ويفتقد المنتخب الوطني لخدمات لاعب الارتكاز أحمد الدويري المحترف في صفوف فريق شاجداش بودروم سبور التركي، بسبب ارتباطه مع فريقه بخوض منافسات الدوري المحلي إلى جانب ترقبه وزوجته لحظات استقبال مولودهما الأول، فيما يغيب صانع الألعاب سامي بزيع لأسباب خاصة، كما تعذر التحاق المجنس رونديه جيفرسون لضيق الوقت.
في المقابل، يدخل المنتخب البحريني لكرة السلة البطولة الدولية بظروف فنية أفضل، بعدما استقر مدربه الإسباني ريكارد كاساس ومساعده التونسي راسم المرزوقي على 12 لاعبا لخوض مباريات البطولة ونافذة التصفيات، وهم: محمد بوعلاي، علي جابر، محمد أمير، وميثم جميل، مصطفى حسين، علي ميلاد، علي شكرالله، واين تشيزم، الواثق علي، عبدالقادر صالح، باسل عادل، مرتضى إسماعيل.

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