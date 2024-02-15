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رؤساء أندية المحترفين يهنئون بإنجاز النشامى ويجتمعون مع الاتحاد

2/15/2024 2:29:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات رفع رؤساء أندية المحترفين برقية تهنئة لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين بمناسبة الإنجاز غير المسبوق الذي حققه منتخب النشامى بعد حصوله على وصافة بطولة كأس آسيا 2023، في البطولة التي اختتمت مؤخرا في العاصمة القطرية الدوحة، كما قدموا التهنئة لسمو الأمير الحسين بن عبدالله ولي العهد، وسمو الأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم.
وخلال الاجتماع الذي عقد أمس في مقر نادي الوحدات ناقش رؤساء أندية المحترفين العديد من الأمور والمواضيع التي تخص كرة القدم الأردنية، والصعوبات التي تواجه الأندية في الموسم الحالي،
وتمحور الاجتماع حول الدعم المادي المطلوب من اتحاد الكرة، خصوصا مع تفاقم أزمة أندية المحترفين بشكل واضح، حيث تسببت المشكلة المالية والصعوبات في عدم إيجاد مصادر دعم تساهم في سد جزء من الاحتياجات الشهرية للأندية، وتأمين مستحقات اللاعبين المتراكمة منذ أشهر، إضافة لتسديد الديون للاعبين والأجهزة الفنية في قضايا محكوم فيها سابقا، في ظاهرة سلبية للفرق من حيث عدم الانتظام في التدريبات والغيابات المستمرة، واستقالة العديد من الأجهزة الفنية للفرق.
وفمهت "الغد" أن المقترحات التي طرحت في الاجتماع ركزت على تنسيق المواقف، والمطالب التي سيطرحها رؤساء الأندية خلال الاجتماع المهم الذي سيعقد مع أعضاء اللجنة التنفيذية لاتحاد كرة القدم الذي ينتظر أن يعقد في غضون الأيام القليلة المقبلة، والذي سيشهد حلا جذريا لازمة الأندية المالية، بعد أن تلقت الاندية خلال اليومين الماضيين اشارات ووعودا مهمة جدا من المسؤولين في الاتحاد باتجاه توجيه الدعم المادي المجزي للاندية تقديرا لدورها فيما تحقق من انجازات لمنتخب النشامى في بطولة كأس آسيا 2023، وفي ظل التوقفات التي صاحبت مباريات دوري المحترفين من أجل تحضيرات منتخب النشامى وحمل صناديق الأندية اعباء مالية كثيرة زادت من معاناتها نظرا للنفقات الشهرية الكبيرة التي تترتب على الأندية.
وعقب الإنجاز غير المسبوق الذي حققه منتخب النشامى في بطولة كأس آسيا 2023، بالحصول على مركز الوصافة، ونيل جائزة مالية قدرها 3 ملايين دولار، والدعم الحكومي البالغ مليون ونصف المليون دينار، والدعم الوارد للاتحاد من شركات القطاع الخاص، وانتعاش الوضع المالي، وجدت إدارات الأندية أن الوقت أصبح مناسبا لوقفة سريعة من الاتحاد نحو الأندية التي ضحت كثيرا من أجل المنتخب الوطني، كما أن أصحاب الإنجاز الكبير وغير المسبوق الذي حققه المنتخب الوطني في واحدة من أكبر وأقوى البطولة في القارة الآسيوية هم لاعبو الأندية.
وشارك في الاجتماع أندية الوحدات، الفيصلي، السلط، الأهلي، مغير السرحان، سحاب، شباب الأردن، الحسين إربد، الجليل، فيما فوضت أندية الرمثا ومعان والعقبة الحضور نيابة عنهم في هذا الاجتماع.
وعرض معظم رؤساء الأندية المعاناة الصعبة لواقع الفرق في هذه المرحلة، خصوصا فيما يتعلق بامتناع اللاعبين عن حضور التدريبات لعدم الحصول على مستحقاتهم المالية.

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