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علميا.. هذا ما يشعر به العشاق

2/15/2024 2:28:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يكون الواقع في الحب بحالة مختلفة عن الشخص العادي، تسارع في نبضات القلب، عيون تائهة، حماس وطاقة أحيانا وكسل واكتئاب تارة أخرى، هذه هي أحوال العشق، والتي فسرها العلم ووضحها على النحو التالي.


تغييرات جسدية


فقد شرحت الدكتورة هيلين فيشر، عالمة الأنثروبولوجيا البيولوجية ومؤلفة كتاب "تشريح الحب"، ما يجري في جسد الإنسان عندما يقع بالحب، مؤكدة مقولة الكاتب الأشهر شكسبير حول أن مسار الحب الحقيقي لم يكن سلسا أبدا".

واتضح أننا عندما نقع في الحب نواجه الكثير من الاستجابات الجسدية، فالناقل العصبي نورإبينفرين، الذي يلعب دورا رئيسيا في الإثارة واليقظة، يسبب زيادة معدل ضربات القلب، وزيادة ضغط الدم، واتساع حدقة العين، وفقا لصحيفة "التيلغراف".


كما يمكن أن يتسبب النورإبينفرين والأدرينالين في تعرق راحة اليد والفراشات في المعدة.


وتقول فيشر إن أول شيء يجب أن نكون واضحين بشأنه هو ما يحرك الشعور بالحب الرومانسي، ليأتي في المقام الأول: الدوبامين، وهو ناقل عصبي وهرمون يعمل في الدماغ لإعطاء مشاعر المتعة والرضا والتحفيز.

ففي عام 2005، كانت فيشر وزملاؤها من كلية ألبرت أينشتاين للطب ومقرها نيويورك، أول من أدخلوا الأشخاص في الحب إلى ماسحات ضوئية للدماغ ودرسوا دوائر الدماغ الخاصة بالحب الرومانسي.


فوجدوا أن نشاطا متزايدا في مكان صغير بالقرب من قاعدة الدماغ، يصنع الدوبامين ويرسله إلى العديد من مناطق الدماغ، ما يمنح العاشق التركيز والطاقة، والتحفيز والرغبة في شخص معين، والاعتقاد بأن هذا الشخص خاص تماما.


وأضافت أن الشعور بالحب يمنحك طاقة تمكنك من التحدث حتى الفجر مع من تحب، حيث تشعر بسعادة غامرة أثناء وجودك معهم، فيما يملؤك اليأس عندما يغيبون.

كما أكدت أنه من الممكن أن يعاني العاشق من الأرق وفقدان الشهية ومجموعة من المشاعر الأخرى خاصة الأفكار الوسواسية بسبب "الدوبامين" الذي يدفع الناس إلى كتابة رسائل الحب والشعر والتوق إلى شخص ما والقيام بأشياء مكثفة، حال غيابه.


وعلى النقيض من ذلك، تقول إن مشاعر الشهوة والتعلق، على الرغم من تشابهها، فهي أنظمة مختلفة في الدماغ.


كما درست السعادة، ووجدت أن أولئك الذين سجلوا درجات عالية جدا على مقياس سعادة الشراكة أظهروا أيضا نشاطا أكبر في ثلاث مناطق أخرى في الدماغ مرتبطة بالتعاطف، والتحكم في التوتر والعواطف، والقدرة على التغاضي عن النقاط السلبية في الحياة.

تجربة تشمل الجسم كاملاً


إلى ذلك، نصحت الباحثة من يرغب بإشعال شرارة عيد الحب، بتنشيط أنظمة الدماغ الثلاثة، عبر أشياء تحافظ على هرمون التستوستيرون، وتنظم الدوبامين، وتحفيز هرمون الأوكسيتوسين، وقول أشياء لطيفة تقلل من الكورتيزول وضغط الدم وتعزز جهاز المناعة لدى الشركاء.


وأكدت أن الحب وعملياته الكيميائية العصبية تنطبق باستمرار في جميع الأعمار، بحيث يمكنك أن تقع في الحب بعمق عندما يكون عمرك 21 عاما، كما لو كان عمرك 55 عاما.


وشددت على أنها حقا تجربة تشمل الجسم بالكامل، وليس فقط العقل أو القلب، بحسب موقع العربية نت.

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