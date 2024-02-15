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دراسة: الكيوي تحسن صحتك العقلية في 4 أيام فقط

2/15/2024 2:28:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) دبي- خلص علماء في نيوزيلندا، إلى أن تناول فاكهة الكيوي يمكن أن يحسن الصحة العقلية والحالة المزاجية للشخص في أقل من 4 أيام.
وأشار العلماء إلى أن هذا التأثير الهائل للكيوي في تعزيز الصحة العقلية يرجع إلى حقيقة أن هذه الفاكهة غنية بفيتامين "سي"؛ المعروف بتأثيره الإيجابي على المزاج والحيوية، من بين فوائد أخرى، وفق صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية.
فيما أجرى الباحثون تجربة غذائية على 155 شخصاً بالغاً يعانون من نقص مستويات فيتامين "سي".
3 مجموعات
وجرى تقسيم المشاركين إلى 3 مجموعات؛ الأولى تناولت دواءً وهمياً، والثانية مكمل فيتامين "سي - 250 ميلليغراماً"، والثالثة حبتين من الكيوي، وذلك يومياً ولمدة 8 أسابيع.
وطُلب من المشاركين جميعاً الإبلاغ عن حالاتهم المزاجية ومدى شعورهم بالحيوية والنشاط.
تحسن في الحالة المزاجية
ووجد الباحثون أن كلاً من مجموعة فيتامين "سي" والمجموعة التي تناولت الكيوي، أبلغتا عن تحسن في الحالة المزاجية، لكن المجموعة الأخيرة فقط قالت إنها شعرت بمزيد من النجاح وحب وتقدير الذات.
كما لفتوا إلى أن "مجموعة الكيوي" شهدت تحسناً في الحيوية والمزاج خلال 4 أيام فقط، وقد بلغت التأثيرات ذروتها في ما بين 14 و16 يوماً.
فوائد مذهلة
بدورها، قالت تاملين كونر، باحثة علم النفس في جامعة أوتاغو والمؤلفة المشاركة في الدراسة، في بيان: "من الرائع أن يعرف الناس أن التغييرات الصغيرة في نظامهم الغذائي، مثل إضافة فاكهة الكيوي، يمكن أن تحدث فرقاً في مزاجهم وصحتهم العقلية". ويعرف أن حبة واحدة من فاكهة الكيوي يومياً كافية لتغطية حاجة الجسم من فيتامين "سي"، وهي مصدر للبوتاسيوم والألياف والفيتامينين "إيه" و"إي".-(العربية نت)

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