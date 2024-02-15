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دراسة تكشف علاقة الأطعمة المعالجة بمرض السرطان

2/15/2024 2:28:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قائمة الآثار الضارة للملونات والمضافات الغذائية آخذة بالارتفاع، خاصة مع تأكيد دارسة فرنسية جديدة خطورة تلك الإضافات والمستحلبات الغذائية على صحة الإنسان والجهاز المناعي، بحسب ما نشر موقع "سكاي نيوز عربية". فبعد 8 أشهر من تقديم النتائج الأولية لبحث فرنسي بدأ منذ 7 سنوات، ونشرته المجلة العلمية "بلوس ون"، أكد العلماء أن الأطعمة التي تحتوي على ملونات وإضافات غذائية صناعية تسبب السرطان.
الدراسة التي امتدت لسنوات وخضع لها أكثر من 90 ألف مشارك فرنسي، أظهرت أن الأطعمة الفائقة المعالجة، المعروفة اختصارا بـ(upf) تؤدي للسرطان.
وفي التفاصيل، فإن الأطعمة التي تحتوي على الرمز الغذائي "E471" ارتبطت بارتفاع خطر السرطان بشكل عام بنحو 15 بالمائة، كما زادت من خطر الإصابة بسرطان الثدي للسيدات بنحو 24 في المائة، وسرطان البروستات للرجال بأكثر من 65 بالمائة.
ويرى الباحثون أن هذه الإضافات الغذائية، تعطل الكائنات الحية الدقيقة في الأمعاء، مما يسهل وصول البكتيريا المسببة للأمراض إلى الحاجز المعوي، ما يعزز من ظهور السرطان.
دراسة سابقة لجامعة بريستول البريطانية والوكالة الدولية لأبحاث السرطان، كانت وجدت أن تناول الكثير من الآيس كريم ورقائق البطاطا والمشروبات الغازية والزبادي بنكهة الفواكه، وكل الأطعمة التي تجذب الزبائن بألوانها الجميلة البراقة، قد تزيد من خطورة سرطان الجهاز الهضمي والرأس والرقبة أيضا.

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