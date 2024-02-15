Friday, 16 February 2024 12:28 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مجمع اللغة العربية يوقع مذكرة تفاهم مع دائرة المكتبة الوطنية

2/15/2024 2:28:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) في إطار التعاون المشترك بين مجمع اللغة العربية ودائرة المكتبة الوطنية، أبرم الطرفان يوم أمس، مذكرة تفاهم في مقر المجمع وقعها عن المجمع رئيسه الأستاذ الدكتور محمد عدنان البخيت، وعن المكتبة الوطنية مديرها العام الأستاذ الدكتور نضال الأحمد العياصرة.
وجاء توقيع هذه الاتفاقية تجسيداً لأهداف المؤسستين في خدمة أعمال التوثيق والبحث العلمي، ورعاية النتاج الفكري الوطني ونشر المعرفة، وإبرازًا لدورهما في تحقيق أهدافهما، وتأكيدًا لرغبتهما في التعاون واستفادة كل منهما مما لدى الآخر، حيث إن الفريق الأول لديه الخبرة المحترفة والمختصة في أعمال التوثيق والمحافظة على الوثائق الأردنية، وحيث إن الفريق الثاني يملك وثائق تتعلق بعمله، ويرغب في توثيقها وفهرستها وأرشفتها وفق الأصول، فقد تم الاتفاق بين الفريقين على عدد من البنود التي تضمن عددًا من المميزات للطرفين.
وخلال حفل التوقيع قدم د. العياصرة، شكره على حفاوة الاستقبال واعتزازه وفخره بالشراكة التي تهدف إلى حفظ الموروث الوطني.
ومن جانبه عبر د. البخيت، عن اعتزازه بتوقيع المذكرة مع المكتبة الوطنية مبينا أن المجمع مهتم بموضوع التاريخ والتوثيق والمكتبة الوطنية هي من أهم الشركاء لتواجد الخبرات والكفاءات القادرة على حفظ وأرشفة ومعالجة الوثائق لمئات السنين.
وفي نهاية التوقيع، تم تبادل الدروع ما بين الطرفين.
وقد حررت هذه المذكرة حسب الأصول في رحاب المجمع من مقدمة وتسعة بنود، بواقع نسختين أصليتين متطابقتين باللغة العربية.

MENAFN15022024000072011014ID1107858456

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث