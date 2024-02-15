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أنت والنرجسي لسخنيني.. استعراض لضحايا عانوا إساءات عاطفية وعقلية

2/15/2024 2:28:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عزيزة علي تقول الدكتورة لمى سخنيني في كتاب "أنت والنرجسي: دراسة وشهادات"، إن الأفراد المصابين بالنرجسية يقضون وقتا طويلا في التفكير في تحقيق القوة أو النجاح والحفاظ عليها، أو في مظهرهم. إنهم يشوهون الواقع بشكل مفرط، لتأكيد مشاعرهم العظيمة تجاه أنفسهم، ويستغلون بشكل روتيني الأشخاص من حولهم، عن قصد أو عن غير قصد. ويبدأ NPD عادة في مرحلة البلوغ المبكرة، ويظهر عبر مجموعة متنوعة من المواقف.
وتضيف سخنيني، في مقدمتها للكتاب الصادر عن دار "العائدون للنشر"، عمان "أما على المستوى النفسي، فعادة ما يتم تشخيص أو دراسة NPD باستخدام نوع من أدوات التشخيص الذاتي. وعلى الرغم من اختلاف النتائج، فمن الواضح أن هناك بعض الأبعاد الرئيسة المطلوبة لـNPD، بما في ذلك شعور العظمة، والحاجة إلى الاهتمام، وقلة التعاطف مع الآخرين. والسادية هي عامل إضافي لوحظ في أشد أنواع NPD، كالنرجسية الخبيثة".
وتقول المؤلفة سخيني "إن الكتاب يبدأ بتعريف النرجسية، وسرد تاريخي لتطور مفهوم النرجسية، والسمات التشريحية العصبية المرتبطة بمكونات النرجسية، والألاعيب التي يطبقها النرجسي عليكِ، بالإضافة إلى نصائح حول كيفية ترك النرجسي وطرق التعافي، وننهي الكتاب بشهادات من ناجيات من الإساءة النرجسية. أعرف الحقيقة المحزنة عن سبب وجودك هنا، وأنا أفهمك وأستطيع رؤية الأسى والانكفاء في عينيك، فالكثير من الناس، وحتى المقربون منك، لا يستطيعون فهمك حقا، ولا يدركون شعورك المؤلم بالإساءة العاطفية والعقلية من قبل شخص يعاني من حالة عقلية تعرف باسم اضطراب الشخصية النرجسية. ومع ذلك، هناك الكثيرات ممن واجهن تلك الإساءة. أنا هنا لأخبرك أنك لست وحدك. فأنا أتفهم الألم والخوف والخداع والشوق الذي يصاحب حالتكِ".
وتوضح أن الإنسان النرجسي بارع بالتنكر، وقول الأكاذيب، والتحكم في الآخرين، ومحاولة الحصول دائما على ما يريد. فهو، بمجرد أن يختارك كضحية له، يبدأ ألاعيبه. في البداية، يقدم لك السحر والخيال. يبدو لك وكأنه الرجل المثالي. إنه طيب ووسيم وساحر وواثق من نفسه، ويعاملك كما لو كنت المرأة الوحيدة في هذا العالم، إلى أن تقعي في فخه، فيغلق البوابة عليك ويرمي بالمفتاح بعيدا عن تناولك. وقد خدعك النرجسي. فأنتِ وقعتِ في غرام الابتسامة الجميلة والمجاملات الزائفة. يعيش النرجسي في عالم خيالي مثالي من إبداعه، ومن أجل السيطرة عليك، فإنه يسحبك إلى هذا الخيال. القناع هو أول شيء ترينه منه، ولأن للنرجسي أساليبه، فسيكون القناع هو الشيء الوحيد الذي ترينه على الإطلاق".
وتقدم المؤلفة تعريفا علميا بالشخصية النرجسية NPD، قائلة "إن اضطراب الشخصية النرجسية NPD هو اضطراب في الشخصية يوجد فيه نمط طويل الأمد من السلوك غير الطبيعي، يتميز بمشاعر مبالغ فيها بأهمية الذات، والحاجة المفرطة للإعجاب، وعدم فهم مشاعر الآخرين. لقد اختبرنا الغطرسة لزمن طويل من عمر البشرية، ولكن فقط في السنوات الستين الماضية أصبح هذا يصنف على أنه اضطراب عقلي يتطلب العلاج. في حين أن هذا النوع من الاضطراب ليس واضحا تماما، فهناك قلق متزايد في وسائل الإعلام الشعبية وبين بعض الباحثين من أن الكثير من الناس قد يعانون من مستويات عالية من النرجسية، لكن هذا الموضوع لا يزال مثيرا للجدل ويحتاج الكثير من الدراسة العلمية المعمقة".
وتضيف سخنيني "رغم عدم وجود مجموعة كبيرة من الأبحاث حول علم الأعصاب في NPD، إلا أن هناك تناسقا يشير إلى تشوهات في مناطق معينة من الدماغ، ولا سيما القشرة الجزيرية، والتي ترتبط بسمات NPD، وخاصة عدم التعاطف. ونظرا للحالة المبهمة المرتبطة بالنرجسية، فقد لا ينظر إليها بعض المصابين بها على أنها ضعف في حياتهم. في الواقع، يشترك الكثير من الأفراد الناجحين والأقوياء، سواء أكانوا جيدين أم سيئين، في درجة معينة من النرجسية التي تعتبر فوق القاعدة. وعلى الرغم من أن الثقة المفرطة بالنفس تميل إلى جعل الأفراد ذوي NPD طموحين، إلا أنها لا تؤدي بالضرورة إلى النجاح والإنجاز المهني العالي، فقد يكون هؤلاء الأفراد غير مستعدين للمنافسة، أو قد يرفضون المخاطرة لتجنب الظهور وكأنهم فاشلون. بالإضافة إلى ذلك، فإن عدم قدرتهم على تحمل الانتكاسات أو الخلافات أو النقد، إلى جانب عدم التعاطف، يجعل من الصعب على هؤلاء الأفراد العمل بشكل تعاوني مع الآخرين، أو الحفاظ على علاقات مهنية طويلة الأمد مع رؤسائهم وزملائهم".
وتقول المؤلفة "إن هذا الكتاب يظهر أن NPD هو اضطراب خطير يتميز بنقص التعاطف وشعور العظمة وضعف التنظيم العاطفي. وهو يرتبط، جزئيا على الأقل، بخلل في الدماغ في المقام الأول داخل القشرة الجزيرية، وأيضا في الفصوص الأمامية للدماغ. فهذه هي الأجزاء الدماغية المرتبطة بالقدرة على التعاطف والمعالجة العليا والحكم واتخاذ القرار. وكما هو موضح في هذا الكتاب، وبينما تظل أصول اضطراب الشخصية النرجسية غير معروفة، فإن العوامل البيولوجية والنفسية والاجتماعية جميعها تلعب أدوارا مهمة في خلق مسببات هذا الاضطراب. وفي الواقع، تعد التحقيقات السريرية وعلم الأعصاب الإضافية لاضطرابات التعاطف، وخاصة NPD والنرجسية الخبيثة، أمرا حيويا من أجل التأكد بوضوح من العوامل البيئية والوراثية والبيولوجية التي تساهم في هذه الاضطرابات المؤثرة، ولكن غالبا ما يتم تجاهلها".
واستعرضت سخنيني بعضا من شهادات ضحايا النرجسية، منها "ضحية قيد العلاج، وجاء فيها: عندما بدأت رحلتي في الشفاء، من الإساءة النرجسية (في طفولتي وخلال زواجي)، كان أحد الجوانب الرئيسة للشفاء هو المعرفة. إن معرفة ما حدث لي، وأنه ليس خطئي، هو حقا أحد أكثر المشاعر تحريرا عندما يبدأ الضباب في الانجلاء... اعتقدت أن النرجسية تدور حول حب الذات، حتى أخبرني أحدهم أن هناك جانبا آخر لها. إنها في الواقع أكثر كآبة من حب الذات؛ إنه حب الذات بلا مقابل. أنا من نوع الشخصية المتعاطفة، ووقعت ضحية حب شخص نرجسي. وبطريقة ما، وقع في حبي أيضا. لكن ذلك الحب كان مدمرا ومميتا".
ويذكر أن الدكتورة لمى سخنيني هي دكتورة في الفيزياء، روائية وقاصة ومترجمة، صاحبة دار العائدون للنشر. صدر لها ثلاث روايات وترجمات متعددة للرومي.

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