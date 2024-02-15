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خذلان الأحباء.. جرح يدمي القلب ويعيد صياغة المشاعر والأولويات

2/15/2024 2:28:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) منى أبوحمور عمان- الخذلان؛ ذلك الشعور الصعب الذي يهاجم الفرد وقد يرافق العمر برمته من أناس كانوا بالنسبة له الأساس لمواصلة هذه الحياة وتحمل متاعبها وضغوطاتها، خاصة عندما يكون ذلك الشعور هو الرد القاسي على ما قدمه الفرد من تضحيات من أجل شخصٍ ما. ثمّ يُقابله بخيبة أمل لا تمحى، ليُصبح الخذلان سببا أساسيا للوحدة والاكتئاب، وبالتالي إعادة ترتيب الأولويات والتقليل من سقف التوقعات مستقبلا.
خيبات أمل باتت تغير من ترتيب الأولويات والانعزال عن الآخرين، خاصة عندما تلقي بظلالها الثقيلة على من تهاوت أمام أعينهم علاقات وصداقات وحتى بين الأخوة والأقارب أحيانا ممن كانوا يشغلون حيزا مميزا ويحظون في قمم الأولويات.
الخذلان قد يأتي من أشخاص كانوا أساس الحياة والسبب الحقيقي وراء النجاح والسعادة والاستقرار وعند أول منعطف في الحياة تختبر مكانة هؤلاء، فتتساقط التوقعات وتزداد حالة الخذلان ممن اعتقد البعض أنهم الأقرب.
"شعرت بوحدة حقيقية، وكأنني وحدي في هذه الحياة وكان لابد من إعادة ترتيب الأولويات"، هكذا عبرت هيام محمد عن حالة الخذلان التي أصابتها بعد أن اعتقدت بعد تعرضها لمشكلة في العمل أن أصدقائها المقربين سيكونون أول من يقفون إلى جانبها ويدعمها، في الوقت الذي كانت فيه هي مصدر العطاء لهم وفي كل المواقف وعبر سنوات معرفتها بهم.
لم تكن هيام تعتقد أنها ستجابه مشاكلها وحدها دون صديق أو قريب حتى وإن ما تعيشه من ظروف هو مشكلتها وحدها ليس كما كانت تعتقد أنهم سيكونون إلى جانبها ويخففون عنها إلا أن خذلانهم لها كان أشد وطأة عليها من الحدث نفسه.
"كانوا بالنسبة لي كل شيء وكنت أعتقد أن الحياة لا يمكن أن تكون بدونهم، وهم صمام الأمان في حياتي" وفق هيام، إذ كان من حولها يحتل مكانا مهما في حياتها، حيث افتقدت وجودهم في لحظات ضعفها وخوفها وقلة حيلتها.
وتبين الأربعينية سهام، حجم الحزن الذي عصف بقلبها وأعاد ترتيب أولوياتها وتنظيم علاقاتها، إذ أيقنت أن الكثير من الآخرين نهايته الخذلان وأن إعطاء البعض مكانة لا يستحقها تنتهي بألم ووجع، وعليه يجب إعطاء العلاقات حقها الطبيعي وعدم المبالغة بأي شيء يمنح السكينة والهدوء.
من جهته يعرف استشاري علم النفس الدكتور موسى مطارنة، الخذلان بسقوط الأمل والحلم بأشخاص كنت تعتقد في داخل نفسك أنهم الأهم والأقرب إلى قلبك، وأملك بهم كثيرا، وكثير من الأحيان يبني الشخص عليهم آمالا كبيرة وعند أول اختبار تسقط هذه المكانة.
ويسبب الخذلان بحسب مطارنة للأشخاص خيبة أمل كبيرة وردة فعل قوية كما يسبب حالة من عدم الاستقرار النفسي والتوتر والقلق، وبالتالي يترك أثرا نفسيا كبيرا ويتسبب بمتلازمة انكسار القلب.
ولا يقتصر الخذلان من الأشخاص المقربين على الألم النفسي فحسب وإنما يتسبب بالإحباط وحالة من القلق والتوتر وفقدان الثقة بالناس، كما يتسبب بمشاكل سلوكية، خاصة للأشخاص الذين يعانون من الهشاشة النفسية الذين لا يملكون القدرة على التعامل مع الصدمات النفسية وامتصاصها. وفق مطارنة
ويبدأ الأشخاص الذين يتعرضون لخيبات الأمل ويعانون وجع الخذلان بترتيب أولوياتهم من جديد ويتخلصون من أثر الصدمة من خلال التخلص من هؤلاء الأشخاص، وأخذ الدروس بعدم التأمل بشكل كبير بالأشخاص من حوله.
ويعطي الخذلان وفق المطارنة، أولوية جديدة للأشخاص وهي وضع النفس والذات في سلم الأولويات وأن يكون الاعتماد على الذات هو الأساس والأشخاص من حوله ثانويون وغير رئيسين، وعدم منح أي شخص مهما كانت درجة قربته ومكانته مكانة مميزة أو ترتيب نجاح الحياة عليه وإنما الاعتماد على القدرات والطاقات الذاتية.
ويقول مطارنة: "لا تبن آمالك على الناس وتجعلهم بوصلة حياتك ولا تعتمد على الآخرين في نجاحاتك".
ويوافقه الرأي الاستشاري الاسري مفيد سرحان، الذي يلفت إلى ضرورة عدم المبالغة في التوقعات من الآخرين، ولكن ينبغي تقديم الأعذار للبعض والحرص على المساعدة فالتعامل مع الآخرين حاجة أساسية للإنسان، فهو لا يستطيع أن يعيش بمعزل عن الاخرين، والحاجة للاخرين ليست حاجة مادية، بل هي حاجة نفسية واجتماعية، فالعزلة لها آثار سلبية على نفسية الشخص.
ويلفت سرحان، إلى أن الناس مختلفون في الطباع والعادات والإمكانيات، ودرجة الانسجام والارتياح تختلف من شخص لآخر وليس بالضرورة أن تكون علاقتنا مع الأشخاص الآخرين بنفس القوة، لذا يجب أن تكون توقعاتنا منطقية ومعقولة وليست عالية ومرتفعة وبنفس الدرجة للجميع.
وهذا يعتمد على طبيعة العلاقة وصلة القرابة أو الزمالة وإمكانيات الشخص الآخر المادية والثقافية وتفهمه لأهمية العلاقة مع الغير، وكيف ينظر إليها، هل هي مادية فقط تنتهي بانتهاء المصلحة المؤقتة، أو تنقطع عند أول سوء فهم، وفق سرحان.
ويقول سرحان، من المهم أن يدرك الشخص "جوهر" الطرف الآخر وماذا يريد من العلاقة أو مدى حدودها، واستعداد كل منهما للتضحية من أجل مصلحة الآخر وواقعية نظرة كل شخص للآخر، هل هي تتناسب مع طبيعته وإمكانياته أم أنها أكبر بكثير من ذلك.
وعلى الشخص أن يعي عند الحاجة إلى الاستعانة بهذا الشخص، هل هو قادر فعلا على تقديم ما يراد منه، سواء من الناحية المادية أم المعنوية، فقد تكون الحاجة للمساعدة بالمال مثلا والآخر غير قادر على ذلك، وقد تكون الحاجة إلى مشورة أو موقف، وهو لا يمتلك الخبرة والتجربة.
ويتابع، فهنا من المهم وضع الأعذار للآخرين، "فالتقصير" ليس مقصودا إنما الخلل في تقديرنا وتوقعاتنا المرتفعة لما يمكن أن يقدمه لنا والبعض مثلا يبالغ في طلباته من غيره ويتوقع منه الاستجابة في كل الأفعال، وإذا لم يتمكن يعتبره ليس وفيا للعلاقة.
وأكثر ما يزيد الشعور بالخذلان بحسب سرحان، أن يكون الشخص قد أمضى سنوات في العلاقة مع شخص أو أكثر دون أن يشعر بأي تذمر بل ويؤثره على نفسه ويضحي في سبيل خدمته ومساعدته وإذا ما اضطرته الظروف لطلب العون من هذا الشخص لا يجد تجاوبا بل الإهمال وربما النكران والجحود.
ويترك الخذلان بحسب سرحان أثرا سلبيا في النفس ويدفعه إلى إعادة النظر في العلاقة ليس فقط مع هذا الشخص فقط بل مع الآخرين، وربما يكون لديه ردة فعل متعجلة فيقرر قطع العلاقة أو تجميدها ويتجه إلى العزلة والابتعاد عن الناس.
ويقول سرحان، علاقتاتنا مع الآخرين لها مستويات متعددة فالعلاقة مع الأرحام مثلا علاقة أبدية يجب أن نحافظ عليها والحرص على إدامة التواصل. والمطلوب أن "نصل من قطعنا وأن نقدم ما نستطيع لهم من مساعدة وخدمة دون أن نحمل أنفسنا أكثر مما نطيق لأن في ذلك ظلما للنفس أو تكون العلاقة على حساب الحاجات الأساسية للأسرة".
والعلاقة مع الأقارب لها أولوية لأنها تساهم في زيادة اللحمة والأقارب وتدفع أكثر إلى التكافل وهي من ميزات مجتمعاتنا العربية والإسلامية، مع ضرورة
ألا يكون فيها تكلف وإرهاق لميزانية الاسرة.
ويختم سرحان، أما علاقة الأصدقاء وزملاء العمل والصداقة، يحب أن تقوم على أسس واضحة وتخضع للاختيار وليس عشوائيا وتقوم على الإخلاص والمبادرات من كلا الأطراف وليس من طرف واحد.

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