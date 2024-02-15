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الخلايلة: حصة الأردن لأداء فريضة الحج هذا العام تبلغ 8 آلاف حاج

2/15/2024 2:28:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) زايد الدخيل أعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، محمد الخلايلة، الخميس، أن حصة الأردن لأداء فريضة الحج هذا العام تبلغ 8 آلاف حاج من أصل 23 ألف مسجل.

 وقال الخلايلة في مؤتمر صحفي لإعلان ترتيبات موسم الحج للعام الحالي 1445 هجري، إن "ترتيبات الحج مع الجانب السعودي نصت على أن الكوتة المخصصة لحجاج المملكة الأردنية الهاشمية لهذا العام 8 آلاف حاج ومن فلسطيني عام 1948، 4500 حاج" يشكلون ما مجموعه 12.5 ألف حاج وحاجة.

وبحسب الخلايلة، فقد سجل على موقع دائرة الحج والعمرة عندما أتيح التسجيل للمتقدمين لأداء فريضة الحج لجميع المواطنين في الأردن لمن هم مواليد عام 1970 فما دون، 23 ألف مواطن.

وتحدث عن اختيار مواليد حتى تاريخ 30/6/1952، من بين 23 ألف متقدم، استنادا لمعيار الأكبر سنا.

وستقوم دائرة الحج العمرة بإجراء قرعة لاختيار عدد بحدود ألف مواطن من مواليد 1/7/1953 وحتى تاريخ 30-6-1952 وهي فئة سمح لها بالتقديم لموسم الحج لهذا العام، وفق الخلايلة.

وسيبدأ تسليم التصاريح للحجاج لهذا الموسم اعتبارا من صباح السبت المقبل على أن ينتهي مساء السبت الذي يليه 24 شباط الحالي، علما بأن صلاحية كل تصريح ومدة الدفع مثبتة على التصريح، على ما شرح الخلايلة.

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