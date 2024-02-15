Friday, 16 February 2024 12:28 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الملك يواصل جولته الخارجية بزيارة لندن لحشد دعم دولي لوقف الحرب على غزة

2/15/2024 2:28:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يواصل جلالة الملك عبدالله الثاني جولته الخارجية التي بدأها من الولايات المتحدة الأمريكية، وانتقل منها إلى كندا، وصل بعدها إلى لندن أولى محطات جولته الأوروبية التي ستشمل فرنسا وألمانيا.

الجولة الملكية التي تشمل 5 دول مؤثرة في المجتمع الدولي، تركزت حول عنوان رئيس هو "إنهاء الحرب على غزة" والذي يتفرّع منه عناوين ثابتة تمثّل الموقف الرسمي الأردني منذ اندلاع الحرب على القطاع.

يسعى جلالة الملك خلال زيارته الحالية إلى إجلاء الحقائق أمام العالم أجمع، فأجرى سلسلة مباحثات مهمة مع الزعماء والقيادات السياسية والأطراف المؤثرة، وخاطب الغرب بلغة واضحة من منابر صناعة القرار العالمي.

يستثمر جلالة الملك بالعلاقة المتينة التي تجمع الأردن بقيادة جلالته بدول العالم للتأثير على مسار الحرب المستعرة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة والتي تسوّغ لها المبررات الواهية، بهدف حشد رأي عام دولي لوقف إطلاق النار.

فبدأ جلالة الملك جولته من البيت الأبيض، إذ التقى بالرئيس الأمريكي جو بايدن وأجرى مباحثات معمقة، تلتها تصريحات صحفية مشتركة مع الرئيس الأمريكي، أظهر فيها جلالته حجم المأساة التي خلفها العدوان الإسرائيلي على غزة، وخطورة توسع العنف إذا لم تتوقف الحرب، خاصة في ظل التهديدات بشن هجوم إسرائيلي على رفح.

تطرق جلالته إلى موضوع القيود المفروضة على المساعدات وضرورة السماح بإدخالها بشكل دائم وكاف، وإلى أهمية استمرار دعم "الأونروا"، ووقف عنف المستوطنين في الضفة الغربية، ونبه من تبعات التضييق على المصلين في الأماكن المقدسة، كما حذر من أية محاولات للتهجير أو فصل الضفة الغربية عن القطاع.

وأكد جلالته أهمية إيجاد تسوية سياسية تعالج جذر المشكلة من أساسها وأن الحلول العسكرية والأمنية ليست الحل ولن تقود أبدا إلى السلام، واصفاً الحرب على قطاع غزة بأنها واحدة من أكثر الحروب تدميرا في التاريخ الحديث، وقال إنه "لا يمكننا أن نقف متفرجين وندع هذا الوضع يستمر".

التقط الإعلام الغربي الرسالة وناقش باستفاضة تصريحات الملك التي كانت بمنزلة خطاب مباشر يُحذر الجميع من تجاهل حل الصراع الفلسطيني والإسرائيلي، ويدعو إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، وعاصمتها القدس الشرقية.

جدول جلالة الملك في واشنطن كان مزدحماً، فالتقى بنائبة الرئيس الأمريكي وبوزير الخارجية الأمريكي، وبعدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، كما اجتمع برئيس مجلس النواب الأمريكي، وزعيم الأقلية الديمقراطية في المجلس، قبل أن يعقد لقاءات منفصلة مع لجنتي الخدمات العسكرية، والشؤون الخارجية، واللجنة الفرعية لمخصصات وزارة الخارجية والعمليات الخارجية والبرامج ذات الصلة في مجلس النواب.

وفور انتهاء اللقاءات، غادر جلالة الملك إلى كندا ليلتقي برئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو لإجراء مباحثات موسعة حول الأوضاع الخطيرة في غزة، التي أشاد جلالته بجهودها لوقف إطلاق النار.

وسمع جلالته من رئيس الوزراء الكندي مواقف مهمة حول ضرورة وقف مستدام لإطلاق النار، وإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية، كما عبر ترودو بشكل واضح عن قلقه من التهديدات حول أية إجراءات في رفح.

وتبنى رئيس الوزراء الكندي موقفاً ظل ينادي به الأردن على الدوام، والذي يؤكد أن تحقيق حل الدولتين هو السبيل الوحيد لضمان سلام وأمن مستدامين بالمنطقة.

ومن أوتاوا، توجه جلالة الملك إلى العاصمة البريطانية لندن للقاء رئيس الوزراء ريشي سوناك، ليعمل جلالته على حشد أكبر دعم في الدول الغربية من أجل إنهاء الحرب على غزة.

وفي هذه الأثناء استبق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة جلالة الملك إلى باريس الجمعة، إذ هاتف مساء الأربعاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليبلغه رفض فرنسا و"معارضتها الشديدة" لأي عملية إسرائيلية في رفح لأنها ستؤدي إلى كارثة إنسانية ونزوح قسري للسكان وأنها ستشكل انتهاكا لحقوق الإنسان الدولية ويزيد خطر التصعيد الإقليمي.

وشدد ماكرون على ضرورة فتح ميناء أسدود وطريق بري مباشر من الأردن وكل المعابر لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، معتبرا أن عدم وصول المساعدات الإنسانية أمر غير مبرر.

الاتصال الفرنسي تضمن تأكيداً على مواقف مهمة من وقف العمليات العسكرية، وتنديد بسياسة الاستيطان الإسرائيلية، ودعوة لتجنب أي إجراء من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد خارج عن السيطرة في القدس والضفة الغربية المحتلة، كما جدد تأكيد دعم فرنسا لحل الدولتين ورفض التهجير.

وسينتقل جلالة الملك من باريس إلى المحطة الأخيرة في جولته ألمانيا، إذ سيلتقي السبت على هامش الدورة الستين لمؤتمر ميونخ للأمن بعديد المسؤولين في العالم، في سياق الاتصالات المكثفة التي يقوم بها جلالته لوقف الحرب على غزة.

MENAFN15022024000072011014ID1107858451

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث