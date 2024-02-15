الاحتلال يعتقل 7040 فلسطينيا بالضفة منذ طوفان الأقصى

(MENAFN
- Alghad Newspaper) ارتفعت حصيلة اعتقالات الاحتلال الإسرائيلي للفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة منذ بدء معركة "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الأول الماضي إلى نحو 7040.
واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، 20 فلسطينيا من الضفة الغربية، بينهم طفل وأسرى سابقون.
وبحسب بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، توزعت عمليات الاعتقال على محافظات: طولكرم، بيت لحم، الخليل، نابلس، جنين والقدس.
واشارا الى أنه رافق الاعتقالات عمليات تنكيل واسعة واعتداءات بالضرب المبرح وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين.
يشار إلى أن الاحتلال يواصل تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحق معتقلي غزة بعد مرور 132 يوما على العدوان والإبادة الجماعية، حيث يرفض الاحتلال تزويد المؤسسات الحقوقية بما فيها الدولية والفلسطينية المختصة أي معلومة بشأن مصيرهم وأماكن احتجازهم حتى اليوم، بما فيهم الشهداء من معتقلي غزة.
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