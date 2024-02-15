وزير إسرائيلي: الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية يعقد الصراع

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي جدعون ساعر إن الاعتراف الدولي الأحادي بالدولة الفلسطينية سيجعل الصراع غير قابل للحل.
وفي وقت سابق الخميس، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إن العالم يريد أن يمنح الفلسطينيين دولة، وهذا لن يحدث.
بدوره، أكد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أن الحكومة الإسرائيلية لن توافق على مكافأة الفلسطينيين بدولة عاصمتها القدس.
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