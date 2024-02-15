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11 شهيدا بقصف إسرائيلي وسط قطاع غزة

2/15/2024 2:28:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استشهد 10 أشخاص بينهم 4 أطفال بقصف إسرائيلي على منزل بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما خلف عشرات الجرحى.
واستهدف قصف آخر مجموعة من الفلسطينيين في منطقة وادي غزة وسط القطاع أدى لسقوط شهيد وعدد من الجرحى.

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