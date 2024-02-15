11 شهيدا بقصف إسرائيلي وسط قطاع غزة

11 شهيدا بقصف إسرائيلي وسط قطاع غزة
التاريخ
2/15/2024 2:28:29 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) استشهد 10 أشخاص بينهم 4 أطفال بقصف إسرائيلي على منزل بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما خلف عشرات الجرحى.
واستهدف قصف آخر مجموعة من الفلسطينيين في منطقة وادي غزة وسط القطاع أدى لسقوط شهيد وعدد من الجرحى.
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