تعرّفوا على تفاصيل الخطة العربية الأميركية الجديدة للسلام

وتأمل الدول التي تعمل على الخطة عرضها في مؤتمر ميونخ الأمني السنوي، الذي يبدأ يوم الجمعة المقبل.



تفاصيل الخطة لإقامة دولة فلسطينية



وتتضمن الخطة، وفق ما أوردته الصحيفة، جدولاً زمنياً لإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية وإخلاء مستوطنات في الضفة الغربية، لكن كل ذلك مرهون بإتمام اتفاق لوقف إطلاق النار يتضمن صفقة عاجلة لإطلاق المحتجزين في قطاع غزة، يتم التفاوض بشأنه بين الولايات المتحدة وقطر ومصر. وتقول الصحيفة إنه من المطلوب أن يتم وقف إطلاق النار قبل شهر رمضان.



وسيكون اتفاق وقف إطلاق النار مناسبة لإعلان الخطة وتجنيد دعم إضافي واتخاذ الخطوات الأولية نحو تنفيذها، بما في ذلك تشكيل حكومة فلسطينية مؤقتة، وفقاً لمسؤولين أميركيين وعرب. وقال مسؤول أميركي مشارك بالنقاشات للصحيفة الأميركية، طلب عدم الكشف عن هويته لتجنب عرقلة الخطة قبل اكتمالها، إنّ "المفتاح هو صفقة الرهائن".



وتنقل الصحيفة عن مسؤولين أميركيين قولهم إنّ الخطة تشمل اعترافاً أميركياً مبكراً بالدولة الفلسطينية، مع تنفيذ عناصر الإصلاح السياسي والضمانات الأمنية لكل من إسرائيل والفلسطينيين والتطبيع وإعادة الإعمار.



وتعمل الإدراة الأميركية مع كل من مصر والأردن وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وممثلين فلسطينيين على التوصل إلى اتفاق فيما بينهم حول الخطة، في ظل مخاوف من هجوم الاحتلال الإسرائيلي على رفح وما يعنيه من تصعيد خطير قد يؤدي إلى دفن صفقة الرهائن وجهود السلام طويلة الأمد.



وتتضمن الخطة، بحسب "واشنطن بوست":



-إخلاء العديد من المستوطنات في الضفة الغربية



-إعلان القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية



-إعادة إعمار غزة



-وضع ترتيبات للأمن والحكم في الضفة الغربية وقطاع غزة معاً



-وفي المقابل تحصل إسرائيل على ضمانات أمنية محددة



بالإضافة للتطبيع مع المملكة العربية السعودية ودول عربية أخرى.



وكان وزير الخارجية الأميركية، أنتوني بلينكن، قد قال، في معرض تعليقه على رحلاته الأخيرة إلى دول المنطقة، والزيارات التي قام بها رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والعاهل الأردني عبد الله الثاني إلى واشنطن، أثناء توقفه في الدوحة الأسبوع الماضي، إنّ "تسلسل جميع الخطوات بحاجة إلى تحديد مسار عملي ومحدد زمنياً ولا رجعة فيه لإقامة دولة فلسطينية تعيش جنباً إلى جنب في سلام مع إسرائيل"، مضيفاً أنّ "التركيز على ذلك الآن هو أكثر من أي وقت مضى".



وتلقى مساعي الإدارة الأميركية دعماً من خارج المجموعة التي تعمل عليها بشكل مباشر، حيث أعرب وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، نهاية الشهر الماضي، عن استعداد بلاده للاعتراف المبكر بالدولة الفلسطينية.

وقال ممثل الاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط سفين كوبمانز، بحسب الصحيفة، "هذه عملية سلام فعلية تريد الوصول إلى دولة فلسطينية مستقلة ومعترف بها بالكامل ودولة إسرائيلية آمنة مندمجة بالكامل في المنطقة".





إطار زمني



ورغم الطرح الذي يبدو جريئاً إلا أنها ليست المرة الأولى التي تتناول الولايات المتحدة فيها خططاً للوصول إلى السلام وإقامة دولة فلسطينية، وفق الصحيفة.

ويقول عمرو موسى، الذي شغل منصب وزير الخارجية المصري من عام 1991 إلى عام 2001 والأمين العام لجامعة الدول العربية من عام 2001 إلى عام 2011، لـ"واشنطن بوست"، إنّ "لغة عملية السلام كانت معنا لمدة 10 سنوات في التسعينيات ولم تنتج شيئًا"، مضيفاً "كانت مجرد خدعة"، مشدداً على أنّ حل المشكلة بشكل عملي مرتبط بـ"إطار زمني".



ويعتقد كثيرون أنّ اعتراف الولايات المتحدة بالدولة الفلسطينية في بداية العملية، هو وحده القادر على إقناع العالم العربي بأنّ هذه المرة ستكون مختلفة، بحسب ما تكتب الصحيفة.

وبينما يقول المسؤولون الأميركيون إنّ الاعتراف "بشكل ما موجود ضمن قائمة الاحتمالات"، فإنّ المشككين لا يتوقعون حدوث ذلك في أي وقت قريب.



وقال آرون ديفيد ميلر، المستشار السابق في وزارة الخارجية ومنسق المفاوضات العربية الإسرائيلية ومفاوضات السلام، "سأشعر بالذهول إذا قدموا الاعتراف القانوني أو الفعلي بدولة فلسطينية" كجزء مبكر من خطة اليوم التالي.



ويتفق ميلر مع الرأي القائل إنّ أي تعهد بإقامة دولة فلسطينية سيكون عديم الفائدة دون اتخاذ خطوات ملموسة على طول جدول زمني محدد.

لكنه تساءل عما إذا كانت القيادة الحالية لإسرائيل أو للفلسطينيين قادرة أو مهتمة بذلك، فرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس "مهتمان أكثر بالحفاظ على مقعديهما"، وفق قوله.



ويقول ممثلو الدول في مجموعة التخطيط إنهم يدركون الصعوبات التي تواجه التوصل إلى اتفاق على أي من الجانبين، وقد قسموا العمل بشأن ذلك، حيث تتفاوض الولايات المتحدة مع إسرائيل، والعرب مع الفلسطينيين.



وتنقل الصحيفة عن توفيق الطيراوي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رفضه التدخل الأميركي في شؤون القيادة الفلسطينية، مؤكداً أن السلطة هي التي تحكم الضفة الغربية، مضيفاً "إذا أردنا تجديد قيادتنا، فهذا قرارنا البحت".



ومع ذلك، يصرّ المسؤولون العرب، وفق الصحيفة، على أنهم متفائلون بشأن إمكانية إقناع الفصائل الفلسطينية بالاتفاق وتشكيل حكومة تكنوقراط، بدلاً من السياسيين، تركز على تحسين الاقتصاد الفلسطيني والسيطرة على الأمن، بالإضافة لإعادة إعمار غزة قبل إجراء الانتخابات.

وقال العديد من المسؤولين العرب، بحسب الصحيفة، إنّ رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وافق من حيث المبدأ وربما يحتفظ بمنصبه كرئيس للدولة في دور مماثل لدور الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ.



وبالنسبة لحركة حماس، يقول مسؤول عربي لـ"واشنطن بوست"، إنه ينبغي إشراك الجناح السياسي لحماس في المحادثات، مضيفاً "نحن بحاجة إلى شخص يمثلهم للتأكد من أنهم في هذا الأمر"، مشيراً إلى أنّ عدم موافقة حماس على الخطة يعني "العودة للمواجهات بين حماس وفتح"، ولكن إذا تمكنوا من تحقيق عامين من الاستقرار والازدهار في ظل حكومة متجددة، كما قال المسؤول، "فلن يختار أحد حماس" في صناديق الاقتراع.



نتنياهو: "بالطبع لا"



ويبقى موقف حكومة الاحتلال ورئيسها، بنيامين نتنياهو، محورياً في كل ما يتم العمل عليه، لا سيما أن نتنياهو يصرّ على رفضه وجود دولة فلسطينية، وكان قد قال، يوم الأحد الماضي، لقناة "إي بي سي نيوز" الأميركية، إنّ "أهم قوة يجب أن تبقى في يد إسرائيل هي السيطرة الأمنية في المنطقة الواقعة غرب نهر الأردن" في تعليقه على حلّ الدولتين، مضيفاً "هل سيكون للفلسطينيين جيش؟ هل يستمرون في تربية أبنائهم على الإرهاب والدمار؟ بالطبع أقول لا".



من جهته، عقّب وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، على تقرير "واشنطن بوست" بالقول "لن نوافق بأي حال من الأحوال على هذه الخطة التي تقول في الواقع إن الفلسطينيين يستحقون مكافأة على المذبحة الرهيبة التي ارتكبوها بحقنا. إن الدولة الفلسطينية تشكل تهديداً وجودياً لدولة إسرائيل".



وأضاف سموتريتش أنه سيطالب في اجتماع المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابنيت)، "باتخاذ قرار واضح يفيد بأنّ إسرائيل تعارض إقامة دولة فلسطينية وفرض عقوبات على أكثر من نصف مليون مستوطن"، نقلا عن موقع العربي الجديد.





أما وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، فجاء موقفه، كما هو متوقع، مشابهاً لسموتريتش، ووصف الطرح بـ"السخيف"، قائلاً إنّ "نية الولايات المتحدة إلى جانب دول عربية إقامة دولة إرهاب بجانب دولة إسرائيل هي سخيفة، وجزء من المفهوم الخاطئ بأنه يوجد شريك للسلام على الطرف الآخر".

وأضاف عبر حسابه على منصة إكس أنه "بعد 7 أكتوبر، بات واضحاً أكثر من أي وقت مضى أنه ممنوع منحهم دولة. طالما نحن في الحكومة لن تقوم دولة فلسطينية".



من جهته قال وزير التربية والتعليم، يوآف كيش، في حديث لموقع "واينت" العبري "نحن منشغلون فقط بتحقيق النصر. أنا لست جزءاً من أي حديث عن منح جائزة للقتلة"، على حد تعبيره.

