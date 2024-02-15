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28 ألف و663 شهيدا منذ بداية العدوان الإسرائيلي

2/15/2024 2:28:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 28 ألف و663 شهيدا و68 ألف و395 مصابا.
وأضافت الوزارة في بيان أن جيش الاحتلال ارتكب 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 87 شهيداً و 104 إصابات خلال 24 ساعة الماضية.

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