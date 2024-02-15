28 ألف و663 شهيدا منذ بداية العدوان الإسرائيلي

28 ألف و663 شهيدا منذ بداية العدوان الإسرائيلي
التاريخ
2/15/2024 2:28:29 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 28 ألف و663 شهيدا و68 ألف و395 مصابا.
وأضافت الوزارة في بيان أن جيش الاحتلال ارتكب 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 87 شهيداً و 104 إصابات خلال 24 ساعة الماضية.
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