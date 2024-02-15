آخر ما كتبه الشهيد أيمن الرفاتي

الثلاثاء 13 شباط 2024، أرسل الكاتب أيمن الرفاتي مقالاً للنشر على موقع "الميادين نت" عند الساعة الثالثة و 50 دقيقة عصراً.



المقال الذي كُتب على وقع الغارات وتحت وطأة القصف، تناول الهزيمة التي لحقت بـ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر.



صبيحة اليوم التالي، كان فريقنا الموكل بمهمة تحرير المقالات يحضّر المادة، وبالتزامن مع نشرها، وصل الخبر: "أيمن الرفاتي شهيداً في قصف جوي إسرائيلي على شارع الجلاء في مدينة غزة".



فيما يلي، نص المقال الأخير الذي كتبه الدكتور أيمن الرفاتي كاملاً:

ماذا فقد "جيش" الكيان في طوفان الأقصى؟

هناك تحدٍّ كبير يواجه "الجيش" مستقبلاً يتمثل بأنه، عبر فعله العسكري وهمجيته وجرائمه غير المسبوقة في الحرب على غزة، صنع جيلاً كاملاً يعاديه ويتجهز لتجاوز هذه القوة وتكسيرها بلا رحمة أو شفقة.



أحدثت معركة طوفان الأقصى وما بعدها من حرب على قطاع غزة تغيرات كبيرة على "دولة" الاحتلال وعلى جيشها، الذي لم يتمكن حتى اليوم من إعادة بناء صورته، بعد الهزيمة التي لحقت به في السابع من أكتوبر الماضي، ولم يتمكن من تحقيق أهداف الحرب التي وضعها له المستوى السياسي، على الرغم من قوله عدة مرات في بداية الحرب إنه قادر على تحقيقها.



الخسائر، التي مُني بها "الجيش" الإسرائيلي، متعددة الطبقات والمستويات، سواء كانت تكتيكية أو استراتيجية، داخلياً وخارجياً، فلم يعد هذا "الجيش" في الانتشاء ذاته، الذي كان يتحدث به، ولم يعد قادراً على تغيير أي واقع في المنطقة، في ظل عجزه عن تحقيق انتصار في أي معركة، وبات يفتقر إلى مقومات الصمود والتماسك الذاتيين، واللذين يؤهلانه للتعامل مع المعارك المستقبلية.



فقدَ "جيش" الاحتلال في الحرب الحالية كثيراً من مكامن قوته التي كان يتفاخر وفقاً لها بأنه "الجيش" الذي لا يُهزم، وأنه الأقوى في المنطقة والقادر على هزيمة جميع جيوش الدول المحيطة به في ساعات معدودة، وانعكس ذلك على المستوى الاستراتيجي، فلم يعد "الجيش" قادراً على تحقيق نصر استراتيجي، وحتى قدرته على تحقيق الردع مشكوك فيها بدرجة كبيرة لدى دول الطوق المحيطة به.



ولم يعد "جيش" الاحتلال قادراً على حماية واحة الامن والاقتصاد، "دولة الاحتلال"، ففي فشله العسكري المتكرر، وخصوصاً في أكتوبر المجيد وما بعده، فقدَ الثقة بنفسه وقدرته العسكرية على الرغم من أنها الأكثر تطوراً وفتكاً. فمفهوم القوة الكبيرة والمتطورة لم يعد فعالاً في مواجهة الحروب غير المتناظرة، بل إن هذه القوة لم تعد قادرة على ردع المقاومة المتنامية في المنطقة.



المتابع يدرك ان "الجيش" الإسرائيلي فقدَ الثقة بنفسه بصورة كبيرة، فمعركة طوفان الأقصى وما بعدها أثبتت له ولكثير من دول العالم أنه لولا الدعم المكثف، أميركياً وغربياً، عسكرياً وسياسياً ولوجستياً، لكان العجز المطلق عنواناً لتحركات الجيش، بالإضافة إلى بروز سيناريو التفكك السريع والخطير.



كثيرون من قادة "الجيش" فقدوا ثقتهم بأنفسهم وتغيرت نظرتهم إلى مستقبلهم العسكري بعد حرب غزة. وعلى رغم شراسة القتال في غزة، فإنهم، في أغلبيتهم، يعتقدون أنه مع نهاية الحرب سيكونون أمام إقالات ومحاكمات على فشلهم داخلياً، ولن يستطيعوا أن يدخلوا الحلبة السياسية بعد نهاية الخدمة، كما فعل قادة "الجيش" السابقون. وعلى المستوى الخارجي، سيكونون ملاحَقين في كل دول العالم بسبب ارتكابهم جرائم إبادة جماعية.



الخسائر التي مُني بها "الجيش" الإسرائيلي في غزة كبيرة، وصلت إلى فقد عشرات آلاف الجنود ما بين قتيل وجريح ومريض نفسياً، في مختلف المستويات، وخصوصاً الضباط، ناهيك بفقدان معدات كثيرة منها قرابة 1500 آلية عسكرية، بينها أعداد كبيرة من دبابات ميركافا الأكثر تطوراً وتحصيناً في العالم. ولهذا، يمكن القول إن "الجيش" الإسرائيلي فقد جودته العسكرية في وحل غزة.



من ناحية ثانية، فقد "الجيش" الإسرائيلي ثقة الجمهور الإسرائيلي به وبقدرته على توفير الحماية له، فبعد أن كان يتفاخر بأنه ردع جميع أعدائه، وأنه يمتلك منظومات حماية متطورة، من القبة الحديدية ومقلاع داوود، تكشَّفَ أن هذه المنظومات ليست ذات جدوى أو قدرة على الحماية. وبعد السابع من أكتوبر بات كثيرون من مستوطني الكيان يتخوفون من أن سيناريو الحرب المقبلة سيكون مشابهاً، سواء كان في الجبهة الشمالية أو الجنوبية، ناهيك بأن طول أمد الحرب، وعدم قدرة "الجيش" على حسمها وتحقيق أهدافها، بعد أكثر من خمسة أشهر، خفضا الثقة بالجيش من 75% إلى 61% خلال فترة أسبوعين، ومع طول أمد الحرب تتواصل هذه النسبة في الانخفاض.



انعكاسات فقدان ثقة الجمهور الإسرائيلي بالجيش سيكون لها تبعات خطيرة مستقبلاً، فكثيرون من "السكان" سيفكرون في مكان بديل لهم، فالاقتصاد والأمن لن يتحققا في ظل "جيش" غير قادر على توفير الحماية أو استعادة أسراه، ناهيك بإشكاليات التجنيد للجيش، والتي ستعود إلى الظهور بعد خفوت نار الحرب.



وفي الاتجاه الخارجي، خسر "الجيش" كثيراً في ظل حرب الصورة والأخلاق، وبات يوصَم في جميع دول العالم بأنه "جيش "مجرم وغير أخلاقي وأقرب إلى النازية، يرتكب إبادة جماعية بحق المدنيين في قطاع غزة، ويحاكَم في محكمة العدل الدولية على هذه الجريمة. وفي أقل وصف توصف به "دولة" الاحتلال، بأنها "شعب تعرض للإبادة يمارس الإبادة على شعب آخر". لهذا، فإن نظر شعوب العالم إليه سلبية، ولن يستطيع جهاز الدعاية الاسرائيلي "الهاسبارا" تغييرها أو الحد منها لأعوام طويلة.



هناك تحدٍّ كبير يواجه "الجيش" مستقبلاً يتمثل بأنه، عبر فعله العسكري وهمجيته وجرائمه غير المسبوقة في الحرب على غزة، صنع جيلاً كاملاً يعاديه ويتجهز لتجاوز هذه القوة وتكسيرها بلا رحمة أو شفقة. وكأنه، عبر هذه الجرائم، حرّك النار وكشف الجمر من تحت الرماد، وكشف للجميع أنه لا يمكن التعايش معه. وهنا فقد "الجيش" قدرته على تحييد أطراف من الفلسطينيين والعرب عن المعركة المستقبلية.



وضعُ "جيش" الاحتلال بعد الحرب على غزة سيكون في غاية الصعوبة، وسيكون محلاً لاتهامات كبيرة وخطيرة. فعلى عكس الدعم الذي يحصل عليه داخل الكيان وتجنُّد الحكومة والمعارضة معه، ستنزل سياط الاتهام عليه بين الحكومة والمعارضة، وسيحاول الدفاع عن نفسه باتهام المستوى السياسي الذي لن يتركه قبل أن يرد ويزيد ضده الاتهامات. -الميادين نت