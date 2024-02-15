شكوى لبنانية جديدة ضد إسرائيل لدى مجلس الأمن

وقال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في بيان اليوم الخميس، إننا ندين العدوان الإسرائيلي المتمادي على جنوب لبنان والمجازر الجديدة التي يرتكبها في حق المواطنين اللبنانيين، لا سيما ما حصل ليل أمس الأربعاء في النبطية، حيث ارتقى 7 أشخاص من عائلة واحدة بالقصف الإسرائيلي.



وأضاف، انه إزاء التمادي في هذا العدوان الإسرائيلي وسقوط الضحايا والدمار الهائل الذي يسببه العدوان، تشاورت مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب في الوضع، وطلبت تقديم شكوى جديدة عاجلة ضد إسرائيل الى مجلس الأمن الدولي.



وأشار إلى أنه في الوقت الذي نشدد فيه على التهدئة وندعو جميع الأطراف إلى الالتزام بعدم التصعيد، نجد العدو الإسرائيلي يتمادى في عدوانه، ما يدفعنا إلى طرح السؤال على المعنيين الدوليين بالمبادرات عن الخطوات المتخذة للجم العدو.



وأكد، أنه وبسبب تصاعد العدوان طلبت من وزير البيئة الدعوة الى اجتماع عاجل لهيئة الطوارئ الوطنية لمواكبة الوضع، كما اطلعت من وزير الصحة على الواقع الصحي والاستشفائي في الجنوب والخطوات العاجلة المتخذة.



ميدانيا، أفاد مصدر أمني لبناني بأن الطيران الإسرائيلي شن سلسلة غارات على وادي السلوقي ومنطقة اللبونة جنوب لبنان، فيما يستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي أطراف وادي حامول الناقورة. -(بترا)