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مسؤول أممي يحذر من تدفق الفلسطينيين من غزة إلى مصر

2/15/2024 2:28:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حذر منسق المساعدات بالأمم المتحدة مارتن غريفيث، اليوم الخميس، من احتمال تدفق الفلسطينيين المكدسين في رفح إلى مصر إذا شنت إسرائيل عملية عسكرية على المدينة الحدودية.
وقال غريفيث في كلمة بالأمم المتحدة في جنيف إن فكرة انتقال الأفراد في غزة إلى مكان آمن محض "وهم".

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