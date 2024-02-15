مسؤول أممي يحذر من تدفق الفلسطينيين من غزة إلى مصر

مسؤول أممي يحذر من تدفق الفلسطينيين من غزة إلى مصر
التاريخ
2/15/2024 2:28:28 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) حذر منسق المساعدات بالأمم المتحدة مارتن غريفيث، اليوم الخميس، من احتمال تدفق الفلسطينيين المكدسين في رفح إلى مصر إذا شنت إسرائيل عملية عسكرية على المدينة الحدودية.
وقال غريفيث في كلمة بالأمم المتحدة في جنيف إن فكرة انتقال الأفراد في غزة إلى مكان آمن محض "وهم".
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