حزب الله يدك مواقع عسكرية إسرائيلية.. واليونيفيل: تحول مقلق

MENAFN - Alghad Newspaper)كما أعلن حزب الله استهداف التجهيزات التجسسية في موقع الراهب العسكري الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة، مؤكدا أنه حقق إصابة مباشرة.

ودوت صفارات الإنذار في مناطق بالجليل الأعلى، بعد الاشتباه بتسلل طائرة مسيرة من جنوب لبنان.



ومن جانب آخر، أكدت القناة 12 الإسرائيلية إطلاق 3 صواريخ مضادة للدبابات من لبنان باتجاه بلدة شتولا في الجليل الغربي.

من جهتها، أكدت قيادة القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان" "اليونيفيل" إن الهجمات التي تستهدف المدنيين انتهاك للقانون الدولي، وتشكل جرائم حرب، داعية "جميع الأطراف المعنية الى وقف الأعمال العدائية على الفور لمنع المزيد من التصعيد".



وأشار المتحدث الرسمي باسم اليونيفيل أندريا تيننتي في تصريح، إلى أننا "شهدنا خلال الأيام القليلة الماضية تحولاً مثيراً للقلق في تبادل إطلاق النار، بما في ذلك استهداف مناطق بعيدة عن الخط الأزرق، سيؤدي الى تفاقم النزاع وتعريض حياة عدد كبير من المدنيين للخطر إضافة إلى الإضرار بالمنازل والبنية التحتية العامة".



وشدد تيننتي على ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية لاستعادة الاستقرار والحفاظ على سلامة المدنيين المقيمين بالقرب من الخط الأزرق.