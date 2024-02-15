روسيا: مقتل خمسة مدنيين وإصابة 18 بقصف صاروخي

روسيا: مقتل خمسة مدنيين وإصابة 18 بقصف صاروخي
التاريخ
2/15/2024 2:28:27 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت السلطات الحكومية الروسية اليوم الخميس، مقتل 5 مدنيين بينهم طفل وإصابة 18 آخرين بقصف صاروخي أوكراني استهدف مدينة بيلغورد جنوب غربي روسيا.
وقال حاكم مقاطعة بيلغورد فياتشيسلاف غلادكوف، في مؤتمر صحفي، "البيانات الأولية تشير إلى مقتل 5 أشخاص في بيلغورود بينهم طفل، وإصابة 18 آخرون بينهم 5 أطفال، وفرق الإسعاف والطوارئ تواصل عملها في مكان الاعتداء".
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