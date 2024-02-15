عائلات الأسرى تتوعد نتنياهو بتصعيد حراكها



وطالبت الهيئة باجتماع فوري مع نتنياهو ومجلس الحرب "بعد تجاهلنا منذ نحو أسبوع".

وفي مطلع الأسبوع الحالي، اعتصمت عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة في قطاع غزة قبالة منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمدينة قيساريا جنوب حيفا.



ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن عدد من أهالي الأسرى أنهم فقدوا الثقة بالحكومة ويجرون تحركاتهم الخاصة.



وجاء الاعتصام في إطار ضغوط تمارسها عائلات الأسرى على حكومة نتنياهو لإبرام صفقة تبادل مع المقاومة، حيث يقر مسؤولون إسرائيليون بأن التبادل هو السبيل الوحيد لاستعادة الأسرى.