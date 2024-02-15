محاكمة الرئيس الأميركي السابق ترامب 25 آذار المقبل في نيويورك

(MENAFN
- Alghad Newspaper) نيويورك- سيمثل الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب للمحاكمة الشهر المقبل؛ بسبب مزاعم بأنه أخفى رشاوى غير مشروعة بعد أن رفض قاض في منهاتن، اليوم الخميس، محاولة ترامب تأجيل القضية.
وحدد قاضي المحكمة العليا في نيويورك (منطقة منهاتن)، خوان مانويل ميرشان، موعد 25 آذار، لبدء اختيار هيئة المحلفين.
وقال ميرشان، إنه اتخذ القرار بعد التحدث إلى القاضية تانيا تشوتكان التي تشرف على قضية التدخل بالانتخابات الفيدرالية التي رفعها ترامب في واشنطن العاصمة. -(بترا)
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