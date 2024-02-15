اليمين يصعد قوته في الضفة

MENAFN - Alghad Newspaper) يديعوت أحرونوت

بقلم: اليشع بن كيمون

العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة، بريطانيا والآن فرنسا أيضا على عدد من المستوطنين في الضفة، لم تأت من فراغ بل ترتبط بتغييرات دراماتيكية تجري في كل ما يتعلق بصلاحيات السيطرة خلف الخط الأخضر.

نظرة عن كثب، إلى أولئك الشبان الذين فرضت عليهم العقوبات تثير الأسئلة، وذلك لأن الحديث يدور عن شبان ليسوا شخصيات "معروفة" في كل ما يتعلق بالجريمة القومية. فلم تصدر بحقهم أوامر اعتقال إدارية، بعضهم خضع للتحقيق بضع مرات لكن في جهاز الأمن حبذوا إبعاد واعتقال فتيان آخرين انشغلوا بالجريمة القومية ومسوا بالفلسطينيين.

ومن الجدير بالذكر، انه في حزيران (يونيو) من العام الماضي، فقط وبعد العملية القاسية قرب عاليه والتي قتل فيها أربعة إسرائيليين وقعت أحداث عنف في قرى فلسطينية أصيب فيها بضعة من سكان القرى ممن هم مواطنون أميركيون، لكن أيا من أولئك المشبوهين المعروفين جدا للشاباك وللشرطة لا يوجدون في القوائم. (الفرنسيون لم ينشروا أسماء المستوطنين الذين قرروا فرض العقوبات عليهم).

لكن ما هو مشترك بينهم جميعا، حقيقة أنهم أصحاب مزارع أقيمت مؤخرا، من جنوب جبل الخليل. ومن الجدير بالذكر، ان ابتكار المزارع اتخذه المستوطنون قبل بضع سنوات وأساسه صراع على المناطق ج في مواجهة اتساع البناء الفلسطيني.

فإقامة المزارع على طول الضفة، تخلق مواجهات على أساس يومي بين المستوطنين والفلسطينيين. منذ بداية الحرب وحسب تقارير فلسطينية، فإن عددا كبيرا من التجمعات الفلسطينية تركت أراضيها بسبب سيطرة المستوطنين. وبالمقابل يدعي المستوطنون بأنهم يتواجدون في أراضيهم ويمنعون الفلسطينيين من التوسع. حقيقة هي أن المعركة على المناطق ج تتصاعد من يوم الى يوم.

غير أن التغيير على الأرض، هو الطرف الأخير لخطوة أكبر. نقل الصلاحيات من الإدارة المدنية وقيادة المنطقة الوسطى إلى مديرية أقامها الوزير في وزارة الدفاع بتسلئيل سموتريتش. فحسب الاتفاقات الائتلافية من المتوقع قريبا أن يعين لأول مرة نائب مدني لرئاسة الإدارة. إضافة إلى ذلك في غضون بضعة أشهر، وبمراحل متفق عليها مسبقا، يفترض أن تنتقل كل الصلاحيات القانونية من المستشار القانوني في المناطق إلى المستشار القانوني في وزارة الدفاع الذي ينتمي لسموتريتش. فعمليا ابتداء من شهر آذار (مارس) وحتى نهاية أيار (مايو)، ستنتقل على مراحل عدة، الصلاحيات القانونية المرتبطة بمجالات الأرض، التخطيط، الإنفاذ وغيرها. يدور الحديث عن إجراءات ذات مغزى تجد عمليا تعبيرها في الميدان بالصراع على الأرض في المناطق المفتوحة في الضفة في مواجهة السلطة الفلسطينية.

بالتوازي مع ذلك، في هذه الأيام، يحاول المستوطنون العمل على عقد لجنة التخطيط العليا في الإدارة المدنية لأجل إقرار مئات وحدات السكن في المستوطنات. وقالت شيرا ليبرمان، المديرة العامة لمجلس "يشع" للمستوطنين في مؤتمر مركز البناء الإسرائيلي: "إن كل شقة لا تقر هذه السنة، لن تبنى في السنوات الثلاثة القريبة المقبلة. ادعو الحكومة لأن تزيل الموانع السياسية، أن تعقد مجلس التخطيط الأعلى وتقر آلاف وحدات السكن التي تنتظر إقرارها. يجب إزالة التجميد والسماح بالاستيطان. هذا هو السبيل للدفاع عن الشعب والبلاد. نحن هنا كي نبقى".