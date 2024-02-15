Friday, 16 February 2024 12:25 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ندفع ثمن تجاهلنا للقضية الفلسطينية

2/15/2024 2:28:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هآرتس
بقلم: شاؤول اريئيلي وسيفان هيرش

هجوم حماس في 7 تشرين الأول (أكتوبر)، خرق جدار النفي وأعاد القضية الفلسطينية إلى مركز الخطاب الإسرائيلي والإقليمي والدولي. بعد سنوات من إقصاء القضية الفلسطينية إلى الهامش؛ والتصريحات الكاذبة لرئيس الحكومة حول العقد الأكثر هدوءا من ناحية أمنية؛ على إدمان الجمهور على وهم الوضع الراهن؛ والكلام المدهش عن القدرة على إقامة علاقات مع الدول العربية وتجاوز المشكلة الفلسطينية، فإن النزاع رفع رأسه وأجبرنا على النظر إلى الواقع المؤلم.
في السنة الأخيرة، نحن في مجموعة "مَعلَم" نقوم بمتابعة متعددة الجوانب وواسعة لتطورات النزاع والنظرة إليه. يبدو أنه في هذه الفترة كثيرون في إسرائيل والعالم، كانوا شركاء في تجاهل القضية الفلسطينية، وفقط قلائل استمروا في التحذير من أن تجاهل الفيل الذي يوجد في الغرفة وعدم وضع خطة سياسية لمواجهته، يتوقع أن يضرنا.
نحن هنا نعرض تحليلا اجتماعيا عن الفشل متعدد الجوانب، والذي أدى إلى الوضع الصعب الموجود الآن.
الدكتور معوز روزنطال، وجد أن قرارات الحكومات الـ 35 و36 و37 (من الأعوام 2020 – 2023). ووجد أن نقاشات اللجان في الكنيست الـ 23 و24 و25 في هذا الموضوع، كانت محدودة وتناولت الخطوات التي تستهدف الضم فقط. خطاب القيادة في الشبكات الاجتماعية عكس صورة مشابهة. في تحليل 70 ألف تغريدة لرؤساء جميع الأحزاب في منصة "إكس"، بين كانون الأول (ديسمبر) 2018 وأيار (مايو) 2023، وجد اهتمام قليل بالموضوع الإسرائيلي – الفلسطيني. المغردون الأساسيون كانوا رؤساء أحزاب اليمين المتدين وأحزاب اليسار العلماني، الذين غردوا بالأساس بخصوص إمكانية الضم، (بين تأييد ومعارضة الضم). رؤساء أحزاب الوسط اختاروا عدم التطرق لهذا الموضوع. القضية الفلسطينية تم "حشرها في الزاوية" وأصبحت قضية زائدة في الخطاب العام في إسرائيل.
القيادة الفلسطينية، قامت بفحصها الدكتورة رونيت مارزين من خلال تحليل 33 خطابا لمحمود عباس و15 خطابا لاسماعيل هنية في الأعوام 2021 – 2022. لقد أراد الإثنان إحداث تغيير فكري وإعادة القضية الفلسطينية إلى مقدمة الأجندة والعمل على تكرار كثيف للرواية الوطنية الفلسطينية. محمود عباس يريد التوصل إلى إنهاء الاحتلال وتحقيق اتفاق دائم عن طريق تركيز الجهود الدبلوماسية أمام المجتمع الدولي والزعماء العرب، وشراكة في النضال ضد الإرهاب في المنطقة وفي العالم. إسماعيل هنية أراد إقناع المجتمع الدولي والزعماء العرب، بالاعتراف بشرعية المقاومة المسلحة. كلمة "سلام" ظهرت عشرات المرات في خطاب عباس مقابل مرة واحدة في خطاب هنية، بمعنى "السلام الكاذب".
نحن أردنا أن نفحص إذا كان تجاهل النقاش في النزاع وفي الحل السياسي، انزلق أيضا إلى الصحف الإسرائيلية. الدكتور روزنطال، فحص تناول الصحف الإسرائيلية عن طريق تحليل 38.774 عنوان ظهر في الصفحات الأولى في صحيفة "هآرتس" وصحيفة "يديعوت آحرونوت" وصحيفة "إسرائيل اليوم" منذ بداية العام 2018 وحتى نهاية شهر أيار (مايو) من العام 2023. صحيفة "هآرتس" قامت بتغطية النزاع بوتيرة أعلى من الصحف الأخرى وركزت على موضوع الضم. في حين أن الصحف الأخرى ركزت على الأحداث الأمنية. جميع الصحف امتنعت عن عرض حلول محتملة للنزاع. عمليا، الصحافة في إسرائيل عكست توجه المستوى السياسي، تجاهل الحديث عن حلول جغرافية.
موضوع آخر تم فحصه وهو هل مزاج الجمهور الإسرائيلي والجمهور الفلسطيني يعكسان مزاج القيادات السياسية. البروفيسورة موران يرحي قامت بتحليل الخطاب العام في إسرائيل في موضوع النزاع بين شباط (فبراير) من العام 2021 والخطاب ذاته في العام 2023، (عينة شملت 14.972 منشور في "فيسبوك" و24.410 منشور في "إكس" ، ووجدت أن مشاركة الجمهور (الإعجاب والرد والمشاركة) في المنشورات التي تتناول البدائل السياسية المختلفة، منخفضة مقارنة مع كل الخطاب السياسي في الشبكات. الخطاب يميل إلى عرض حلول تؤيد الاتفاق والانفصال وانتقاد الحلول على شكل الضم والوضع الراهن.
البروفيسور، جلعاد هيرشبرغر والبروفيسور تسيون هيرش – هابلر أجريا 14 استطلاعا في المجتمع اليهودي و3 استطلاعات في المجتمع العربي في إسرائيل، منذ العام 2018 وحتى 2023. أيضا تم إجراء استطلاعات في أوساط المستوطنين في الضفة المحتلة في الأعوام 2016 و2018 و2023. تحليل الاستطلاعات يشير إلى تطرف المجتمع اليهودي في كل ما يتعلق بالنزاع والحلول الجغرافية المفضلة. قبل 7 تشرين الأول (أكتوبر)، أظهرت الاستطلاعات انخفاضا مستمرا لتأييد حل الدولتين في أوساط الجمهور اليهودي، وتفضيل متزايد للوضع القائم، الذي هو عمليا عملية ضم زاحف.
7 تشرين الأول (أكتوبر) غير بشكل قليل التوجه. في الحقيقة تأييد اتفاق دائم مع الفلسطينيين وصل إلى حضيض جديد، لكن ظهر ارتفاع كبير في تأييد الانفصال وانخفاض في تأييد الوضع القائم. أي أن الإسرائيليين ما يزالون يريدون الانفصال عن الفلسطينيين، ولكنهم لا يؤمنون بإمكانية التوصل إلى اتفاق معهم.
المستوطنون، 5 % من الجمهور الإسرائيلي، لديهم توجه التطرف. إذا كانت في العام 2016، نسبة كبيرة من المستوطنين مستعدة لفحص إخلاء المستوطنات في إطار اتفاق سلام أو في إطار عملية الإخلاء – تعويض، فإنه مع مرور الوقت، انخفض هذا الاستعداد بشكل واضح، ليس فقط في أوساط المستوطنين الأيديولوجيين، بل أيضا في أوساط مستوطني "جودة الحياة". المواطنون العرب في إسرائيل هم المجموعة الوحيدة التي ما تزال في أغلبيتها تؤيد حل الدولتين، رغم أنهم لا يعتقدون أن هذا الحل مقبول على الإسرائيليين اليهود أو على الفلسطينيين. هناك أمر آخر، وهو أن المواطنين العرب زاد تماهيهم مع إسرائيل بعد 7 تشرين الأول (أكتوبر).
الدكتورة مارزين، فحصت خطاب 25 مؤثرا فلسطينيا في الشبكات الاجتماعية (في الشتات وإسرائيل والضفة وشرقي القدس وقطاع غزة) في الأعوام 2021 – 2023. هؤلاء الأشخاص ركزوا على عدالة القضية الفلسطينية ومعاناة الشعب الفلسطيني وتكرارها للعالم الخارجي، والحصول على تعاطف إسرائيلي، عربي وغربي، وعلى الحقوق القومية للفلسطينيين – أكثر من التركيز على حل الدولتين أو الدولة الواحدة. الاستطلاعات في أوساط الفلسطينيين تؤيد هذا التحليل، وتظهر أنه منذ فترة طويلة توجه الفلسطينيين هو نحو المواجهة لتحقيق الاستقلال.
في الساحة الإقليمية تم فحص مواقف الدول العربية، مصر والإمارات والبحرين والسعودية وقطر. الدكتورة موران زاغا قامت بفحص 538 وثيقة من العام 2018 وحتى منتصف العام 2023، شملت الخطابات والتصريحات والقرارات وتقارير في وسائل الإعلام ومقابلات، والتي وجد فيها تناول للساحة الإسرائيلية – الفلسطينية. وقد وجد أن قطر هي الدولة التي لها التأثير الاقتصادي الأكثر أهمية، لكن الدول القريبة جغرافيا من الساحة الإسرائيلية – الفلسطينية، مصر، هي الدول التي تنشط أكثر من أجل الدفع قدما بحل سياسي.
المنظومة الدولية، قام بفحصها الدكتور نمرود نوفيك من خلال محاضر جلسات البرلمان الأوروبي والفرنسي والبريطاني والألماني والكونغرس الأميركي، وإعلانات رئاسية وإعلانات وزراء خارجية منذ بداية العام 2020 وحتى نهاية أيلول (سبتمبر) 2023. نوفيك وجد توجها متواصلا من فقدان التركيز على القضية الإسرائيلية – الفلسطينية. عمليا، الوحيد الذي صرح بخصوص حل الدولتين هو الرئيس الأميركي جو بايدن، وفي المقابل، الكونغرس ووزارة الخارجية الأميركية أظهرا ارتفاعا في التصريحات التي تتجاهل حل الدولتين.
الجلوس على الجدار وعدم الرغبة في بلورة سياسة ووضع خطة شاملة، تتطلع للمستقبل في سياق النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين، أدى إلى الفراغين السياسي والأمني، حيث فامت حماس بهجوم 7 تشرين الأول (أكتوبر). إذا كان يبدو أنه يمكن أن تكون مع وتتصرف ضد، فإنه واضح الآن أن هذه هي المشكلة الرئيسية لدولة إسرائيل. وإذا اعتقدنا أن المجتمع الدولي، قد توقف عن الاهتمام بالنزاع فإن القضية الفلسطينية تصرخ الآن من الجامعات الأميركية إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي. وإذا كنا نحلم بالسلام في الشرق الأوسط ونتجاهل القضية الفلسطينية، فقد أصبح واضحا الآن، أنه لن يكون هناك سلاما في المنطقة إلا إذا تم ايجاد تسوية مستقرة لهذا الصراع الدموي، وتقديم تنازلات مؤلمة للفلسطينيين والحفاظ على مصالح إسرائيل الأمنية.

MENAFN15022024000072011014ID1107858423

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث