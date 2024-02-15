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ما شكل الدولة الفلسطينية الموعودة في نظر الرئيس الأميركي؟

2/15/2024 2:28:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عواصم- فكرة الدولة الفلسطينية الموعودة من الإدارة الأميركية تلقى ترحيبا عربيا، إلا أن شكل تلك الدولة يشكل قائمة من التساؤل من قبل قيادات عربية، وفلسطينية عمّا ستكون عليه، وفيما إذا كانت متوافقة من القرار الأممي 242، أو مبادرة السلام العربية التي أطلقتها المملكة العربية السعودية.
ويخشى مراقبون أن ما يدور بخلد الرئيس الأميركي جو بايدن عن الدولة الفلسطينية الموعودة لا يغدو أكثر من "بانتوستانات" كتلك التي خصصت لأصحاب البلاد الأصليين في جنوب أفريقيا، ولن يرضى بها الشعب الفلسطيني ولا المقاومة الفلسطينية، أو السلطة ومنظمة التحرير وحركة فتح وحماس.
كثير من المراقبين يرون في الوعد الأميركي مجرد مخدر ضخ في الشارع العربي وفي أوساط العرب والمسلمين الأميركيين في الولايات المتحدة لعدة أسباب أبرزها امتصاص الغضب والاستياء من الدعم اللامتناهي للحكومة اليمينية المتطرفة في دولة الاحتلال والذي طال كذلك معظم الأميركيين المستاءين من المليارات من الدولارات الاميركية التي تصرف في العدوان على المدنيين والتي تحصد يوميا مئات الأرواح خاصة الأطفال.
ومن أهداف التلويح بالدولة الفلسطينية يعتبر محللون أنها جزرة صغيرة جدا أمام العصا الضخمة التي تنهال على قطاع غزة الذي لم يسلم بشر ولا حجر هناك من شروره.
ويرى محللون أن تلك الجزرة من شأنها أن تفيد بايدن الذي أعلن عزمه الترشح لولاية ثانية، في جذب أصوات المسلمين والعرب في الانتخابات الرئاسية المقبلة في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، مع تأكيد للخبراء أنه لولا تلك الأصوات لما كان بايدن في سدة الرئاسة الآن.
وفي السياق حذر مقال في صحيفة "غارديان" البريطانية من أن ما يروج له الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن الدولة الفلسطينية لا يرد فيه أي ذكر للقرار 242، بل ربما يقتصر على دويلة على غرار البانتوستانات في جنوب أفريقيا أثناء نظام الفصل العنصري، مشددا على أن 3 أمور لا بد أن تكون هي الأساس للدولة المرتقبة.
ولفتت الصحيفة، في مقال بقلم إتش إيه هيلير، وهو هو زميل مشارك في المعهد الملكي للخدمات المتحدة ومؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، إلى إعلان وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون المفاجئ باحتمال اعتراف المملكة المتحدة بدولة فلسطينية قبل نهاية عملية السلام مع إسرائيل، وقول الولايات المتحدة أيضا إنها يمكن أن تعترف بالدولة الفلسطينية بعد الحرب في غزة.
ورأى الكاتب أن هذا الاتجاه نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، إذا كان يرتكز على قرار مجلس الأمن رقم 242، الذي يقوم على مبدأ أن انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها عام 1967 شرط مسبق للسلام، فإنه سيكون متسقا مع التحركات الأخرى التي تم اتخاذها في هذا الاتجاه، وأبرزها مبادرة السلام العربية لعام 2002 التي قبل بها جميع أعضاء الجامعة وأكدت منظمة التعاون الإسلامي، بما فيها إيران، دعمها لها، مع أن إسرائيل لا تزال ترفضها.
غير أن الدولة التي تتحدث عنها واشنطن، حسب هيلير، قد لا يكون فيها أي ذكر للقرار 242، وما يروج له الرئيس الأميركي يبدو أنه دويلة على غرار البانتوستانات في جنوب أفريقيا أثناء الفصل العنصري، أو الدول العميلة لروسيا في شرق أوكرانيا، مما يعني أنها ليست دولة على الإطلاق.
لهذا يقول الكاتب لا بد للدولة الفلسطينية الجديدة أن تقوم على 3 أسس، وهي أنه لا يمكن الاستيلاء على الأرض بالقوة، وضرورة إبعاد ونبذ اليمين المتطرف في إسرائيل، مع القيام بإصلاح حقيقي للمجلس الوطني الفلسطيني.
وإذا تم إنشاء مثل هذه الدويلة الفلسطينية، فلن ينظر إليها الفلسطينيون ولا المنطقة المحيطة ولا حتى المجتمع الدولي، على أنها وفاء من إسرائيل بالتزامات القانون الدولي، ولا كاعتراف بتطلعات الفلسطينيين في إقامة دولة، بحسب الكاتب الذي يرى أن تلك الخطوة سيُنظر إليها على أنها إضفاء للشرعية على الاحتلال، ولن يساعد ذلك إسرائيل وحلفاءها على الحصول على الدعم داخل المنطقة.
أما الطريق إلى التقدم، فيقوم على 3 ركائز لا غنى عنها، بحسب هيلر، أولها أن يبقى القرار "242 في عام 2024" هو حجر الزاوية، ليس فقط لمعالجة القضية الفلسطينية، بل للحفاظ على مبدأ رفض القوة كوسيلة للاستيلاء على الأرض، لأن المجتمع الدولي يراقب ما يقوم به الغرب في إسرائيل وفلسطين، ويقارنه بما تفعله روسيا وأوكرانيا، ولا يمكننا أن نسمح بأن يكون التناقض هو القاعدة السائدة اليوم.
أما الركيزة الثانية فهي إجراء إصلاح حقيقي للمجلس الوطني الفلسطيني، الهيئة التشريعية لمنظمة التحرير الفلسطينية، لجعله قابلا للمساءلة وأكثر ديمقراطية وأكثر تمثيلا.
وأخيرا، لا بد من رفض اليمين الإسرائيلي المتطرف الممثل في الحكومة الحالية، "لنضمن أن سلوكنا يعكس قيمنا، وبالتالي على الغرب أن يعمل على تهميش وعزل القوى السياسية الإسرائيلية التي تعمل على تقويض سلامة شعب إسرائيل، فضلا عن المصالح العالمية في المنطقة".
ووفقا لمصادر إعلامية أميركية مطلعة، فقد ربط بايدن اعترافه المحتمل بدولة فلسطينية بتطبيع العلاقات بين إسرائيل وبعض الدول العربية، أبرزها المملكة العربية السعودية.
ويعتقد بعض المسؤولين داخل إدارة بايدن أن الاعتراف بدولة فلسطينية قد يكون الخطوة الأولى نحو حل الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني. كما تأتي الدولة الموعودة ضمن مسعى أميركي لتنفيذ حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي بطريقة تضمن الأمن لإسرائيل.
الالتفاتة الأميركية تأتي في وقت يعارض فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، منذ فترة طويلة حل الدولتين، وما يزيد من تنكره للدولة الفلسطينية انضمام متطرفين يمينيين يعارضون أي شكل من أشكال الحكم الذاتي للفلسطينيين.
يذكر أن الإدارة الأميركية لم تقر بعدُ سياسة جديدة في هذا الشأن، ولا تزال تضع قائمة من الخيارات المحتملة للنظر فيها. ويرى مراقبون متفائلون أن هذا التطور يعد خطوة مهمة نحو تحقيق سلام دائم في المنطقة، ويفتح الباب لمزيد من المناقشات والتفاوض بين الأطراف المعنية. كما يمثل تغييرا في النهج الأميركي تجاه القضية الفلسطينية، ويظهر استعدادا لاستكشاف خيارات جديدة قد تساهم في تحقيق الاستقرار في المنطقة.-(وكالات)

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