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عرض الخطة الأميركية للسلام بمؤتمر ميونيخ للأمن اليوم لحشد الدعم الدولي لها

2/15/2024 2:28:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نادية سعد الدين عمان- من المرتقب عرض "الخطة الأميركية لإحلال السلام" خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، المقرر عقده اليوم الجمعة بنسخته الستين، لحشد الدعم الدولي لها، في ظل عراقيل وازنة قد تؤدي لتعثرها أمام رفض وزراء حكومة الحرب لإقامة الدولة الفلسطينية، ولارتباط مفتاح نجاحها بجهود إتمام "صفقة تبادل الأسرى" التي لم تحرز أي تقدم ملموس حتى الآن.
وسارع المتطرفون في حكومة الاحتلال، مثل "إيتمار بن غفير" و"بتسلئيل سموتريتش"، لإعلان موقفهم المناهض لأي مقترح لإقامة الدولة الفلسطينية، وذلك في معرض تعليقهم على الخطة التي أعدتها الولايات المتحدة للتوصل لاتفاق سلام، مقابل ترحيب فلسطيني لجهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
ويشوب الخطة الأميركية المقترحة الكثير من التحديات؛ إذ تتضمن خطوات رفضها الاحتلال في السابق، بما في ذلك إخلاء العديد من المستوطنات الجاثمة بالضفة الغربية وإقامة عاصمة فلسطينية في القدس المحتلة، وتوفير الأمن والحكومات المشتركة للضفة وغزة، ومن غير المرجح أن توافق عليها الحكومة اليمينية المتشددة الحالية.
ويزيد من عثرات تطبيق الخطة؛ وفق التحفظات الفلسطينية، أن أي مبادرة لا تشمل عضوية كاملة لفلسطين في الأمم المتحدة أو يرتهن مضمونها بالكيان المحتل، سيكون مصيرها الفشل، فضلاً عن أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة يتم عقب إنهاء الاحتلال ووقف عدوانه بغزة وإزالة المستوطنات، وكلها قضايا حيوية لا تجد قبولاً إسرائيلياً.
وبما يضع العراقيل أمام الخطة الأميركية؛ أن رئيس حكومة الاحتلال، "بنيامين نتنياهو"، أبلغ واشنطن معارضته إقامة دولة فلسطينية كجزء من أي سيناريو لما بعد الحرب على غزة، فضلاً عن تشدد الأعضاء المتطرفين بداخلها، إلى جانب أن الاحتلال لم يلتزم حتى الآن بوقف القتال والانسحاب من كافة أنحاء القطاع، بوصفها اجراءات مهمة لضمان نجاح الخطة.
وتهدف خطة واشنطن المقترحة، وفق صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، للتوصل لاتفاق سلام، يتضمن جدولاً زمنياً ثابتاً لإقامة دولة فلسطينية، بحيث يكون مفتاح الخطة وإعلانها يرتبط بالتوصل إلى وقف إطلاق نار مبدئي من المتوقع أن يستمر ستة أسابيع على الأقل، بينما قد يأتي الإعلان عن الدولة الفلسطينية في الأسابيع القليلة المقبلة.
وخلال فترة التوقف، التي من المتوقع أن تستمر 6 أسابيع على الأقل، تخطط الولايات المتحدة لاتخاذ الخطوات الأولية نحو تنفيذ الخطة، بما في ذلك تشكيل حكومة فلسطينية مؤقتة، ومحاولة حشد المزيد من الدعم لهذه الخطوة.
إلا أن وزراء في حكومة الاحتلال سارعوا لمناهضة الخطة الأميركية؛ فزعم كل من ما يسمى وزير الأمن القومي الإسرائيلي "إيتمار بن غفير"، ووزير المالية "بتسلئيل سموتريتش"، بأن "الدولة الفلسطينية تشكل تهديداً وجودياً لدولة إسرائيل"، وأنها "لن تقوم طالما بقيا في الحكومة"، وفق مزاعمهما.
وادعى "بن غفير" أن "نية الولايات المتحدة مع دول عربية أخرى إقامة منظمة إرهابية إلى جانب دولة "إسرائيل"، هي وهم وجزء من المفهوم الخاطئ بأن الطرف الآخر لديه شريك للسلام"، إذ "بعد 7 تشرين الأول (أكتوبر)، أصبح من الواضح أنه لا ينبغي منحهم دولة"، وفق مزاعمه.
من جانبها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين، مواقف أركان اليمين الإسرائيلي الحاكم بشأن رفضهم للدولة الفلسطينية المستقلة، كذريعة لتبرير موقفهم المُتنكر لوجود الشعب الفلسطيني وحقوقه، بينما يواصل الكيان المُحتل احتلاله وحصاره لأرض الدولة الفلسطينية.
وقالت "الخارجية الفلسطينية"، في تصريح لها أمس، أن موقف حكومة الاحتلال الرافض للدولة الفلسطينية إمعان رسمي بتعميق الاستعمار ونظام الفصل العنصري (الابرتهايد)، وسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية وتهويدها وتهجير أصحابها، والتغذي على دوامة الحروب والعنف بديلًا للسلام والأمن والاستقرار الذي يترافق بالضرورة مع تجسيد دولة مستقلة للشعب الفلسطيني.
وأعربت عن ترحيبها بجميع الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لبلورة مبادرة سياسية دولية؛ ترتكز على الضرورات الإستراتيجية لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض وتفسح المجال أمام الوقف الفوري لإطلاق النار وحماية المدنيين الفلسطينيين وإطلاق سراح الأسرى.
وطالبت بفرض عقوبات دولية وأميركية على الثنائي الفاشي "سموتريتش" و"بن غفير" وأتباعهما من دعاة الحروب والعنف والإرهاب والعنصرية والمحرضين على ارتكاب الجرائم بحق المدنيين العزل، باعتبارهم يشكلون تهديدًا خطيرًا للسلم الدولي وأمن واستقرار المنطقة والعالم.
وفي الأثناء؛ يواصل الاحتلال عدوانه ضد قطاع غزة؛ بارتكاب 11 مجزرة راح ضحيتها 103 شهداء و 145 جريحاً خلال الـ 24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة جرائمه إلى 28 ألفا و576 شهيداً و68 ألفاً و291 جريحاً، منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وفق وزارة الصحة الفلسطينية بغزة.
واقتحمت دبابات الاحتلال أسوار "مجمع ناصر الطبي" بعد حصار دام 23 يوماً وبعد إخلائه من أعداد كبيرة من النازحين، وذلك على وقع قصف جوي كثيف ضد مستشفى الأمل و"المجمع الطبي"، في خان يونس جنوب القطاع، أدى إلى ارتقاء المزيد من الضحايا المدنيين، وإلحاق الأضرار الجسيمة بأقسام حيوية بالمشفى.
وقد وصلت إلى مدينة رفح، حنوب القطاع، أعداد كبيرة من النازحين الذي أجبرهم جيش الاحتلال على مغادرة مجمع ناصر الطبي، بينما يتواصل القصف المدفعي على محافظة رفح خاصة المناطق الشرقية منها.

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