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مؤشر بورصة عمان يستقر

2/15/2024 2:27:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استقر الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 2471.39 نقطة، نسبته 0 %.
وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 23.6 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 14.6 مليون سهم، نفذت من خلال 2.473 عقداً.
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 91 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 36 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و23 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.
أما على المستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة %0.20، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.18 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع المالي بنسبة 0.13 %.
أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع التبغ والسجائر، صناعات الملابس والجلود والنسيج، الصناعات الهندسية والإنشائية، الأدوية والصناعات الطبية، الصناعات الكيماوية، الخدمات المالية المتنوعة، الخدمات التجارية، العقارات، البنوك 3.51 %، 2.34 %، 1.65 %، 1.64 %، 0.78 %، %0.58، 0.53 %، 0.31 %، 0.11 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات الصحية، النقل، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، الأغذية والمشروبات، التأمين، الفنادق والسياحة، التكنولوجيا والاتصالات، الطاقة والمنافع 0.65 %، %0.63، 0.60 %، 0.52 %، 0.41 %، 0.30 %، 0.25 %، 0.25 % على التوالي.
وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي الصناعية التجارية الزراعية / الإنتاج بنسبة 6.85 %، الأردنية للإدارة والاستشارات بنسبة 4.91 %، إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة بنسبة 4.76 %، سبائك للاستثمار بنسبة 4.65 %، والمتصدرة للأعمال والمشاريع بنسبة 4.44%.
أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي المقايضة للنقل والاستثمار بنسبة 4.76 %، المنارة الإسلامية للتأمين بنسبة 4.69 %، مستشفى ابن الهيثم بنسبة 4.55 %، سُرى للتنمية والاستثمار بنسبة %3.90، والتأمين الإسلامية بنسبة 3.16 %.

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