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المدنية تخفض أسعار 500 سلعة بنسب تصل إلى %30 الأسبوع المقبل

2/15/2024 2:27:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) طارق الدعجة عمان- قال مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة أمس "إن المؤسسة سوف تخفض أسعار أكثر من 500 سلعة أساسية ورمضانية اعتبارا من نهاية الأسبوع المقبل بنسب تتراوح بين 5 و 30 %".
وأوضح القضاة لـ"الغد" أن التخفيضات على سلع اساسية وغذائية يأتي ضمن خطط وأهداف الحكومة لتقليص العبء على المواطنين لا سيما في ظل قرب حلول حلول شهر رمضان المبارك الذي يشهد عادة ارتفاعا واضحا في معدلات الاستهلاك.
وأشار إلى أن المؤسسة بدأت أمس بطرح السلع الرمضانية في جميع أسواقها المتنشرة في الأردن والبالغة 69 فرعا مع بدء استعداد المواطنين وتحضيراتهم لاستقبال شهر رمضان المبارك.
وبحسب القضاة، تشمل السلع الرمضانية التمور، قمر الدين، الأجبان، البقوليات، الجوز، جوز الهند، اللوز، العصائر، القشطة، المعلبات، إضافة إلى زيادة الكميات من السلع الأساسية والغذائية الأخرى كالأرز، السكر، الزيوت، الدجاج المجمد، المعلبات.
وجدد القضاة التأكيد على التزام المؤسسة بثبيت الأسعار حتى نهاية شهر رمضان المبارك بغض النظر عن أي تكاليف التي قد تحدث على أسعار السلع التي تتعاقد المؤسسة على شرائها، مشيرا إلى أن وجود المؤسسة أسهم بشكل كبير في ضبط الأسواق وزيادة المنافسة التي تصب جميعها في صالح المواطنين.
وقال القضاة "تثبيت الأسعار حتى نهاية شهر رمضان المبارك لا يعني أن المؤسسة ستقوم برفع الأسعار بعد الشهر الفضيل بشكل مباشر وهذا يعتمد على مخزون كل سلعة".
وبين القضاة أن الدراسات التي تجريها المؤسسة تؤكد تراجع أسعار سلع غذائية مثل، السكر والأرز والزيوت النباتية بنسب تصل إلى 40 % مقارنة بالمستويات التي سجلتها خلال شهر رمضان من العام الماضي.
وبجسب القضاة، تمتلك المؤسسة مخزونا من السلع الأساسية والغذائية يغطي استهلاك يصل بالمتوسط 6 أشهر في حين أن هنالك أصنافا مثل البقوليات تصل إلى عام.
وأشار إلى أن المؤسسة تعمل على توفير بدائل واسعة للسلع الواحدة داخل أسواقها، إذ يتوفر ما يصل إلى 6 خيارات من كل صنف وبأسعار متفاوتة تناسب دخول المواطنين، لافتا 'لى وجود 9 آلاف صنف من منتجات مختلفة يتم تداوله داخل فروعها.
يشار إلى أن المؤسسة تمتلك 20 ألف متر مربع مستودعات كمساحة تخزينية بالإضافة إلى 40 شاحنة لنقل وتزويد الفروع فيما سيشهد العام الحالي افتتاح 3 فروع جديدة بالعاصمة.
ودعا القضاة المواطنين إلى التواصل مع إدارة المؤسسة لطرح أي استفسار أوتقديم شكوى من خلال قنوات الاتصال المختلفة (الخط الساخن رقم 885843، أو من خلال صفحة المؤسسة الرسمية على فيس بوك، أو من موقع المؤسسة الإلكتروني، أو مراجعة خدمة الجمهور/ مكتب مدير السوق.
وجدد تأكيده بأن المؤسسة لا تسمح بدخول أي سلع إلى أرفف أسواقها إلا بعد اجتياز جميع الفحوصات المخبرية والحسية التي تؤكد سلامتها وجودتها معتبرا ذلك بمثابة خط أحمر بالنسبة لعمل المؤسسة.
وكانت الحكومة اتخذت عددا من الإجراءات للتعامل مع الضغوط التضخمية المحتملة لتداعيات العدوان الصهيوني على قطاع غزة واضطرابات البحر الأحمر ومضيق باب المندب واستعداد لشهر رمضان المبارك ومتابعة تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء بهذا الشأن.
وأعلنت وقتها عن تخصيص مبلغ 3 ملايين دينار لدعم المؤسسة الاستهلاكية المدنية بتوفير المواد الأساسية في أسواقها بأسعارها الحالية حتى نهاية شهر رمضان المبارك، وتعزيز مخزونها من المواد الأساسية والرمضانية، وتخفيف الكلف التي ستترتب عليها نتيجة تثبيت الأسعار حتى نهاية شهر رمضان.

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