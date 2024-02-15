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مساهمة الصخر الزيتي في إنتاج الطاقة الكهربائية تصل إلى %15

2/15/2024 2:27:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) رهام زيدان أكد مدير عام شركة الكهرباء الوطنية م.أمجد الرواشدة أن الصخر الزيتي يشكل حاليا ما بين 10 و 15 % من إجمالي المصادر المستخدمة في إنتاج الطاقة الكهربائية في الأردن.
وقال الرواشدة في رده على سؤال لـ"الغد" أخيرا إن "مساهمة الصخر الزيتي في خليط الطاقة والحمل الكهربائي، وغيره من المصادر يعتمد على أفضل التقنيات بما يخدم احتياجات النظام الكهربائي وفقا لأقل السيناريوهات كلفة".
وفي هذا الصدد، تعد الشركة خطة شمولية من شأنها تحديد الخيارات الأفضل للنظام الكهربائي من ناحية التكنولوجيا والكلفة فيما سيتم الانتهاء منها خلال الأشهر القادمة، وفقا للرواشدة.
يذكر أن إنتاج الطاقة من الصخر الزيتي يتم من خلال مشروع شركة العطارات للطاقة وبقدرة تتجاوز 500 ميغاواط، فيما تتجاوز كامل الاستطاعة التوليدية للممملكة 4200 ميغاواط 27 % منها من مصادر طاقتي الشمس والرياح.
وتساهم المصادر التقليدية للطاقة المتمثلة بالغاز والنفط ما نسبته 58 % إلى 63 % من إنتاج الطاقة الكهربائية في الأردن علما بأن المملكة تعتمد بالنسبة الأكبر على الغاز المستورد عبر الأنابيب لإنتاج الكهرباء.
كما أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية العام الماضي عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة المجرة للصخر الزيتي والموارد الطبيعية لاستغلال الصخر الزيتي في منطقة اللجون على أرض مساحتها 15 كيلومترا مربعا فيما تظهر الإستراتيجية الحالية لقطاع الطاقة 2020-2023 بقاء مساهمة الصخر الزيتي في توليد الطاقة الكهربائية، بحدود 15 % حتى العام 2030.
ويعد الصخر الزيتي أحد الثروات الطبيعية التي تسعى الحكومة من خلال وزارة الطاقة والثروة المعدنية إلى ترويجها إذ اطلقت لهذه الغاية مؤخرا منصة إلكترونية للربط البيني مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، حيث يمكن للمستثمرين حاليا التقدم بطلب للاستثمار إلكترونيا.
وتتضمن هذه المنصة العديد من مشاريع التعدين مثل تعدين واستخراج رمال السيليكا، استخراج الحجر الجيري، تعدين واستخراج الدياتومايت، استكشاف واستخراج الكاولين، استكشاف واستخراج الدولومايت، تعدين واستخراج الفلدسبار، استكشاف واستخراج الصخر الزيتي، واستكشاف البازلت وتصنيع الياف البازلت.
ويصنف الأردن أنه يضم رابع احتياطي في العالم في خام الصخر الزيتي على مستوى العالم وبحجم يقدر بنحو 40 مليارا إلى 70 مليار طن من هذا الخام، فيما يبلغ عدد المواقع المعروفة للصخر الزيتي في المملكة 18 موقعا، بحسب وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

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