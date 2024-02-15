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الدفاع المدني يخلي شخصاً حاصرته السيول في العقبة.. والأمن يجدد تحذيراته

2/15/2024 2:27:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إنّ بلاغا ورد لدفاع مدني العقبة وشرطة العقبة بوجود شخص داخل مركبته حاصرته السيول في محافظة العقبة.
وأضاف، أن فرق الغطس والإنقاذ تحركت على الفور للمكان وتمكنت من اخلائه وهو بصحة جيدة.

وجددت مديرية الأمن العام تحذيرها من أجواء عدم الاستقرار في الساعات المقبلة، والهطولات المطرية الغزيرة والمتفرقة على نطاقات جغرافية ضيقة.

وحذرت المديرية من خطر الانزلاق أثناء القيادة، وخاصة على الطرقات الخارجية، ومن خطر ارتفاع منسوب المياه.
ودعت إلى الابتعاد عن جوانب الأَودية وأماكن تشكل السيول والتجمعات المائية، وعدم المجازفة بقطعها سواءً بالمركبات أو سيراً على الأقدام.
وأكدت على ضرورة تفقد وسائل التدفئة وصيانتها، وتوفير التهوية المناسبة للمنازل بين الحين والآخر، لا سيما في ظل درجات الحرارة المنخفضة، وعدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة لذلك. -(بترا)

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