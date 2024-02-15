توقف استقبال زوار تلفريك عجلون ليوم غد الجمعة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) عجلون- أعلنت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية عن توقف استقبال الزوار في تلفريك عجلون ليوم غد الجمعة.
وقال مدير عام المناطق التنموية يوسف عرفات، إن سبب التوقف جاء نتيجة للظروف الجوية السائدة، وحفاظا على سلامة الزوار، داعيًا الجميع إلى ضرورة تواصلهم المسبق على الخط الساخن للتلفريك قبل الانطلاق للزيارة على الرقم 0782111265 واتباع الإرشادات التي تطلقها المناطق التنموية. -(بترا)
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