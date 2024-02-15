Friday, 16 February 2024 12:24 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الكرك.. آلاف المواقع الأثرية خارج المسارات السياحية بانتظار التأهيل

2/15/2024 2:26:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هشال العضايلة ما تزال آلاف المواقع الأثرية والمنتشرة في مختلف مناطق محافظة الكرك، ومنها لها أهمية كبيرة، وتعود الى مختلف العصور التاريخية بحسب الشعوب والأمم التي تعاقبت على المنطقة، مهملة تنتظر التأهيل والصيانة، لتصبح جزءا من المسارات السياحية بالمحافظة، خاصة وأن السياح لا يعرفون عن المواقع الأثرية سوى قلعة الكرك.
ولا تكاد منطقة بالكرك تخلو من موقع أثري مسجل رسميا، ناهيك عن المواقع غير المسجلة، والتي تتكشف يوميا بفعل عمليات التنقيب العشوائية التي يقوم بها أفراد، وأحيانا يتسببون بتلف وتخريب تلك المواقع.
في المقابل، فإن مخصصات قطاع الآثار في موازنة مجلس المحافظة وعلى مدار سنوات متتالية تنحصر قيمتها بمقدار 40 ألف دينار فقط، وهي مخصصات لا ترتقي إلى أهمية القطاع وحاجته الماسة للنهوض به.
وتؤكد سجلات الآثار الرسمية، أن محافظة الكرك تضم زهاء 2167 موقعا أثريا، كبيرا وصغيرا، وهي منتشرة على امتداد مناطق المحافظة، وبعض هذه المواقع مسجلة رسميا لدى دائرة الآثار العامة ويتم متابعتها ومراقبتها رسميا، وبحسب أهميتها.
إلا أن مصادر غير رسمية، تؤكد أن محافظة الكرك تضم زهاء 5 آلاف موقع أثري مسجل وغير مسجل رسميا، وهي في أغلبها يتم الاعتداء عليها من قبل ما يعرفون بـ "تجار الآثار والباحثين عن الدفائن".
وفي ظل غياب عمليات الصيانة والتأهيل لغالبية المواقع، فإنها تبقى عرضة لعمليات العبث والتعدي قد تصل إلى حد تدميرها أثناء عمليات البحث العشوائي عن الدفائن.
وتعرف مواقع مقابر محي ومقابر باب الذراع بالأغوار الجنوبية ومقابر نخل وخربة المريغه والعديد من المواقع الأخرى الأكثر عرضة لعمليات التخريب.
وتشهد العديد من المواقع الأثرية وخاصة المقابر والقصور المنتشرة بالمحافظة، عمليات تدمير وتخريب وتحطيم لحجارتها وأرضياتها الفسيفسائية في أغلب الأحيان، ما يحيل هذه المواقع إلى خرابات لا يتم الاستفادة منها في الزيارات السياحية أو حتى عمليات البحث العلمي الأكاديمي التي تقوم بها جهات رسمية، كما حدث مع خربة المريغة ومقابر محي والذراع التي تم تدميرها تماما.
في هذا الخصوص، يقول مدير مشروع حماية الأثر المادي في جمعية السلم والتضامن بالكرك طارق مبيضين، إن محافظة الكرك من أكثر المناطق بالمملكة احتواء على مواقع أثرية، مشيراً إلى أن دائرة الآثار العامة لا تستطيع توفير الحماية الكاملة للمواقع لكثرتها، وأحيانا يوجد مواقع في مناطق بعيدة وصعبة ويتم اكتشافها بالصدفة وتتعرض لتدمير بسبب ضعف الوعي المجتمعي بقيمتها وأهميتها.
وأكد أن الأجهزة المعنية، تستطيع صيانة وإعادة تأهيل هذه المواقع لتصبح جزءا من المسارات السياحية بالمحافظة، وحينها يصبح الاعتداء عليها صعبا مع وجود حركة سياحية، لافتا إلى أن هناك العديد من المواقع الأثرية التي تلقى الرعاية والاهتمام الرسمي من دائرة الآثار العامة، وتجري لها عمليات ترميم دائمة حرصا عليها.
وأشار مدير آثار الكرك خالد الطراونة إلى أن مخصصات قطاع الآثار بالكرك في موازنة مجلس المحافظة لا تزيد عن 40 ألف دينار، وهو مبلغ لا يكفي لحجم المسؤوليات وضخامة قطاع الآثار وعدد المواقع الأثرية بالمحافظة.
وبين أن هذا المبلغ لا يكفي حتى لتوظيف كادر لأحد المواقع لمدة شهر واحد فقط، مؤكداً أن مخصصات مجلس المحافظة لقطاع الآثار دائما ما تكون قليلة، ولا يمكن معها أن تقوم المديرية بالأعمال التي تحتاجها المواقع.
وقال إن هناك مواقع كثيرة بحاجة إلى صيانة وتأهيل، إلا أن أهم المواقع هو قلعة الكرك
ومواقع أثرية بالأغوار الجنوبية.
وقال الناشط والباحث السياحي محمود الصعوب إن هناك العديد من المواقع الأثرية المهمة بالكرك بحاجة ماسة إلى إعادة التأهيل والصيانة لتصبح ضمن المسارات السياحية، كونها مواقع مهمة وذات قيمة سياحية كبيرة.
وبين أن هناك مواقع مثل آثار في بلدة القصر النبطية، وآثار الربة القديمة، وآثار ذات رأس وشقيرا، وأكثر من موقع بالأغوار الجنوبية، وجميعها مواقع مهمة، لكنها مهملة، ولا يتوفر فيها أي مرافق وخدمات أو حتى صيانة ويجب الاهتمام بها ووضعها على خريطة السياحة، ناهيك عن أهمية الصيانة والتأهيل في حماية المواقع وإدامتها وزيادة أعداد زوارها من الداخل والخارج.
وكان وزير السياحة والآثار مكرم القيسي، زار محافظة الكرك قبل ستة أشهر، وتفقد عدداً من المواقع السياحية والأثرية فيها، حيث اطلع خلال زيارته على الخدمات المقدمة في قلعة الكرك، وعلى مشروع البركة ومسار المدينة المقترح، والشارع السياحي في وسط البلد.
وأكد، حرص الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية كافة والشركاء على تطوير وتعظيم المنتج السياحي في محافظة الكرك والاستفادة من الميزات السياحية التي تتمتع بها من خلال وضع أسس وتحديد أولويات لخطة عمل تعنى بتطوير السياحة بالمحافظة.
وقال الوزير القيسي، إن تطوير المنتج السياحي بالكرك وإقامة العديد من المشاريع السياحية، سينعكس إيجاباً على اقتصاد المحافظة وسيساهم بتمكين المجتمعات المحلية.
وأكد على أن هذه الزيارات الميدانية تأتي ضمن نهج ورسالة الوزارة لتنفيذ التوجيهات الملكية بالإطلاع على المشاكل والتحديات على أرض الواقع، والعمل على تقديم الحلول الممكنة وطرح المشاريع ذات الأولوية لتعزيز التنمية السياحية بالمحافظات كافة.
ووفق رئيس مجلس المحافظة الدكتور عبدالله العبادله، فإن موازنة المحافظة للعام الحالي 2024 بلغت نحو 8 ملايين و696 ألف دينار، وتشكل أقل قيمة بين موازنات المحافظات، مبينا أن الموازنة توزعت على 17 قطاع استفاد منها 156 مشروعا فقط.
وأشار العبادلة إلى أن مخصصات قطاعي السياحة والآثار في موازنة مجلس المحافظة للعام 2024 بلغت، 40 ألف دينار، وتوزعت على قطاع الآثار بواقع مشروعين، ومشروع واحد لقطاع السياحة مشروع، بمبلغ 40 ألف دينار.

MENAFN15022024000072011014ID1107858412

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث