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رغم المخصصات.. مشاريع مائية بعجلون قيد المجهول

2/15/2024 2:26:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عامر خطاطبة رغم الحديث منذ عدة سنوات عن حصول محافظة عجلون على منح دولية لتنفيذ مشاريع مائية كبرى، إلا أن شيئا من تلك المشاريع لم يتحقق حتى الآن، في وقت تكشف إدارة المياه بالمحافظة عن طرح 3 عطاءات من بين 4 عطاءات، لمشروع الخط الناقل ومحطة التحلية، وذلك بعد انتهاء دراسات المشروع الذي تبلغ كلفته 6 ملايين دينار وبمنحة من الوكالة الأميركية USAID، بينما قالت "لا يمكن الحديث عن موعد البدء بتنفيذها والانتهاء منها".
حديث الإدارة، يضع تسوية ملف المياه، وما يرتبط به من أزمات نقص التزويد قيد المجهول، ويبقي تساؤلات السكان عن موعد تنفيذ المشاريع المنتظرة من دون اجابة، رغم أنها مشاريع حيوية وتخدم مناطق واسعة، ويطالب بتنفيذها منذ سنوات طويلة.
وتتمثل أهم المشاريع التي ينتظر السكان البدء بها، مشروع الخط الناقل من سد كفرنجة ومحطة التحلية في منطقة القاعدة في عنجرة لتوفير مياه الشرب لمناطق عجلون وعين جنا وعين البستان وعنجرة، ومشروع الصرف الصحي لخدمة مناطق عبين وعبلبن وصخرة بقضاء الجنيد، والتي ما تزال تعتمتد على آلاف الحفر الامتصاصية المهددة للبيئة ومصادر المياه الجوفية.
ويقول محمود الزغول إنه ورغم أن المحافظة تعد من أكثر المناطق هطولا في كميات الأمطار وارتفاع معدلاتها التراكمية، إلا أن السكان ما زالوا يعيشون خلال الصيف أزمة نقص المياه، والتي تتكرر في مناطق عديدة، ما يثير مجددا تساؤلات السكان حول مصير مشاريع مائية بمنح دولية وعدوا بها منذ عدة سنوات، من شأنها حل المشكلة، وما يزال موعد البدء بتنفيذها غير محدد، وأهمها الخط الناقل من سد كفرنجة ومحطة التحلية في عنجرة.
وأكد أن مدنا وقرى وأحياء واسعة في محافظة عجلون ستبقى تعاني فقرا بمياه الشرب وتأخرا في الأدوار يمتد لأكثر من 3 أسابيع مع ارتفاع درجات الحرارة وتزايد الطلب على مياه الشرب خلال الصيف بانتظار إتمام هذا المشروع الحيوي.
ويقول المواطن هاشم القضاة إنه لا يعلم أحد متى سيتم الانتهاء من المشروع بمراحلة الأربع، ما يبقي مناطق مرشحة للاستفادة منه، كعنجرة ومناطق الصفا وعين البستان وعين جنا وعجلون في حالة ترقب ومعاناة قد تطول أو تقصر بالاعتماد على سير العمل حال البدء بالتنفيذ وعدم التعثر في أي من مراحله.
ويؤكد الخبير المائي الدكتور ثابت المومني أن مشروع الصرف الصحي الذي وعدت به مناطق الجنيد بمنحة دولية، يعد من أكثر المشاريع أهمية في المحافظة، إذ إن أهميته تكمن في التخلص من آلاف الحفر الامتصاصية وآثارها البيئية السلبية، خاصة على مصادر المياه في المحافظة، مؤكدا أنه لا يعلم شيئا عن المراحل التي وصل إليها المشروع، داعيا إلى استثمار سد كفرنجة لأغراض الشرب والإسراع بتنفيذ مشروع محطة التحلية والخط الناقل من السد، مؤكدا أن التأخر بإنشاء محطة التحلية، والتي كثر الحديث عنها خلال الأعوام الثلاثة الماضية، سيبقي مناطق واسعة في محافظة عجلون مهددة بأزمة مياه خانقة صيفا، لاسيما مناطق الصفا وعين البستان وعنجرة وعين جنا وعجلون.
وتقر مصادر من إدارة مياه المحافظة، أن إنشاء الخط الناقل ومحطة التحلية، سيوفر للمحافظة كميات كافية من مياه الشرب، بحيث يمكن لها تزويد عدة مدن كبيرة بحاجتها كاملة من دون الحاجة لتزويدها من المصادر الخارجية والمصادر الداخلية التي تتراجع طاقتها الإنتاجية خلال الصيف، ما سينهي مشكلة مياه الشرب في المحافظة بشكل جذري، مبينة أن المحافظة تعتمد في مصادرها المائية حاليا على مصادر داخلية وهي (آبار زقيق 1 و2 و3 و4، ونبع عين القنطرة والتنور، آبار عين جنا، الصفصافة، نبع راسون، إشتفينا ومصادر مائية أخرى) وتشكل مجتمعة ما نسبته (80 %) من حجم التزود المائي.
من جانبه، أكد مدير مياه المحافظة المهندس مالك الرشدان، أنه تم مؤخرا طرح 3 عطاءات من مشروع الخط الناقل ومحطة التحلية من ببن 4 عطاءات، وذلك بعد انتهاء دراسات المشروع الذي تبلغ تكلفته 6 ملايين دينار أردني وبمنحة من الوكالة الأميركية USAID.
وزاد أنه لا يمكن الحديث عن موعد البدء بتنفيذها والانتهاء منها، قائلا إن "هذا المشروع الكبير يحظى باهتمام كبير من وزارة المياه والري لإيجاد الحلول المناسبة الطويلة الأمد لمشكلة المياه في عدد من مناطق المحافظة".
كما لفت إلى أن المشروع يأتي ضمن سلسلة مشاريع مائية مهمة جدا تقدر بزهاء 83 مليون دينار، ستنفذها وزارة المياه والري في محافظة عجلون، ممولة من خلال منح عربية ودولية.
وبخصوص مشروع الصرف الصحي لمنطقة الجنيد بين الرشدان أن المشروع ما يزال في طور الدراسات وربما يحتاج إلى وقت أطول للبدء بتنفيذه.
ووفق مخططات المياه، فإن تزويد المواطنين بالمياه بعد إنجاز الخط الناقل سيكون من الخزان بشكل انسيابي، وسيوفر 350 مترا مكعبا في الساعة، بحيث سينفذ على أربع مراحل، ستشمل المرحلة الأولى إنشاء محطة تحلية بعد سد كفرنجة، كما ستشمل المرحلة الثانية إنشاء محطات رفع والمرحلة الثالثة ستشمل إنشاء خزان تجميعي بمنطقة القاعدة في عنجرة بالقرب من متنزه عين جارا بسعة 6 آلاف م3 ، فيما ستشمل المرحلة الرابعة مد الخطوط الناقلة للمياه من بعد سد كفرنجة الى موقع الخزان التجميعي.
وبين رئيس مجلس المحافظة عمر المومني، أن مجلس المحافظة السابق كان قد وقع قبل زهاء 5 أعوام اتفاقية تمويل مع USAD، لإنشاء مشروع لاستغلال مياه السد بمعدل 350 مترا بالساعة لغايات استخدامها لأغراض الشرب.
وأكد أن منطقة الجنيد أصبحت من المناطق الجاذبة للاستثمار ومن المهم أن يتم توفير بيئة استثمارية جاذبة، وخاصة في مجال توفير البنية التحتية المناسبة في مجال شبكة الصرف الصحي التي كانت على مدار الوقت من القضايا والمعيقات التي تقف بوجه الاستثمار.
إلى ذلك، قال الناطق الإعلامي بمجلس المحافظة منذر الزغول، إن المجلس يدرك تماما حجم التحديات والصعاب التي تواجه محافظة عجلون في مجال قطاع المياه، مؤكدا أن المجلس يسعى جاهداً وبكل الطرق والسبل لشمول كافة مناطق المحافظة والتجمعات السكانية بخدمة إيصال شبكات المياه وخطوط الصرف الصحي، إضافة إلى إعادة تأهيل وصيانة الخطوط والشبكات الموجودة حالياً لتقليل نسبة الفاقد.
كما بين أن المجلس وبالتشارك والتعاون مع إدارة مياه عجلون ولأهمية قطاع المياه، زاد من موازنة هذا القطاع العام الحالي، حيث أصبحت مليون و633 دينارا، لتنفيذ 14مشروعا في كافة مناطق المحافظة، بعد أن كانت في العام الماضي حوالي 900 ألف دينار، ذهب جزء كبير منها لتسديد ديون والتزامات مالية لمشاريع سابقة.
وبين أنه من أبرز المشاريع التي سيعمل مجلس المحافظة لتنفيذها في هذا العام، هو إيصال شبكات المياه لمنطقة سوس راسون حيث خصص المجلس لهذه الغاية مبلغ 200 ألف دينار، كما أولى قضية إيصال شبكات المياه لمنازل المواطنين أهمية كبيرة حيث خصص مبلغ يصل إلى 645 ألف دينار لهذه الغاية، منها 70 ألف دينار للمناطق خارج التنظيم في بلدة صخرة و 60 ألف دينار لخربة كركوش في كفرنجة و 50 ألف دينار لمنطقة الدلافة في عنجرة إضافة إلى 215 آلاف دينار لمناطق خارج التنظيم في كفرنجة كمنطقة العشوش وغيرها و50 ألف دينار للمناطق خارج التنظيم في بلدة الهاشمية.
وزاد أن القضية الأخرى التي تشغل مجلس المحافظة ويوليها جُل إهتماماته تتمثل بقضية تأهيل وتحسين شبكات وخطوط الصرف الصحي في المحافظة، حيث خصص لهذه الغاية مبلغ 988 ألف دينار، منها 350 ألف دينار لتحسين خطوط الصرف الصحي في كافة مناطق المحافظة، وسيشمل هذا العطاء عدة مناطق في المحافظة يتم طرحها من خلال عطاء واحد يشمل العديد من المناطق، كما خصص المجلس مبلغ 60 ألف دينار لإيصال خطوط الصرف صحي لمناطق في مدينة عجلون و40 ألف دينار لمناطق في عين جنا و60 ألف دينار لمناطق في عنجرة و 100 ألف دينار لمناطق في عين البستان و 90 ألف دينار لمناطق في راجب، كما تم تخصيص مبلغ 168 ألف دينار لإيصال المبان الجديدة لكلية عجلون بالصرف الصحي، إضافة الى تخصيص مبلغ 120 ألف دينار لإدامة وتشغيل وصيانة خطوط الصرف الصحي في كافة مناطق المحافظة.

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