شركة Durlston Partners تعزز حضورها العالمي وتفتتح مكتبًا لها في دبي

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- يسر شركة Durlston Partners الاستشارية الرائدة عالميًا في مجال إدارة المواهب والمتخصصة في التكنولوجيا والتمويل الكمي وعلوم البيانات، الإعلان عن الافتتاح الرسمي لمكتبها في دبي الذي يمثل خطوة مهمة على طريق تعزيز حضور الشركة عالميًا.
يقع مقر الشركة الرئيسي في لندن، وأول مكتب دولي لها جرى افتتاحه في نيويورك في يناير 2023، والشركة تشتهر بتركيزها على التعويل على خبرتها التكنولوجية من جانب الشراء بغية تزويد العملاء بالمحترفين الأكثر ملاءمة لدورهم ومؤسستهم.
يأتي قرار افتتاح مكتب دبي، الكائن في مركز دبي للسلع المتعددة (DMCC) في قلب أبراج بحيرات الجميرا (JLT)، مدفوعًا بالحضور المتزايد لعملاء Durlston Partners في الإمارات العربية المتحدة والعدد المتزايد من الشركات الناشئة المبتكرة التي يقع اختيارها على دبي لتمثل قاعدة لأعمالهم. وتهدف هذه الخطوة إلى تقديم خدمة أفضل للعملاء في المنطقة والاستفادة من الفرص الديناميكية الناشئة في الشرق الأوسط ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ (APAC).
يرأس عملية التوسع السيد Warwick Poelman صاحب 7 أعوام من الخدمة المتفانية في Durlston Partners، والذي لعب دورًا حيويًا في بناء شركات رائدة في الصناعة في أوروبا وآسيا والولايات المتحدة الأمريكية. إضافةً إلى ذلك، تنصب واجبات منصبه على الأصول الرقمية منذ عام 2017، لذا سيتولى مهمة دفع عجلة نمو Durlston Partners في الإمارات العربية المتحدة وآسيا متبعًا منهج التجارة الممنهجة التي تشمل التمويل التقليدي (TradFi) والتمويل المركزي (CeFi) والتمويل اللامركزي (DeFi).
ينضم إلى Warwick في مهمته Rahnpreet Sandhu، الذي يقود قسم جانب الشراء، مع التركيز على التداول الكمي والتكنولوجيا، فضلاً عن التداول التقديري لصناديق التحوط ومديري الأصول وصناديق الثروة.
صرح Warwick Poelman، رئيس مكتب دبي، قائلاً: "نحمل على عاتقنا مهمة إثراء المواهب في الإمارات العربية المتحدة، وتحديد المجالات التي تتطلب اهتمامًا فوريًا، ولا سيما في التداول الكمي والتكنولوجيا. وبالاعتماد على شبكتنا الكبيرة، نهدف إلى تعزيز المواهب في دبي تعزيزًا هائلاً طوال عام 2024 وما يليه من أعوام."
صرح Meraj Bahram، الشريك الإداري، قائلاً: "يسعدنا الإعلان عن افتتاح مكتبنا في دبي، الذي يمثل دليلاً على التزامنا بتوفير خدمات استشارية احترافية وقيمة للمواهب على مستوى العالم."
نبذة عن Durlston Partners :
تعد Durlston Partners شركة توظيف رائدة متخصصة في مجال التكنولوجيا والتمويل الكمي وعلوم البيانات والأصول الرقمية، كما تلتزم شركة Durlston Partners، التي يقع مقرها الرئيسي في لندن إلى جانب مكتبين تابعين لها في نيويورك ودبي، بتقديم نتائج استثنائية للعملاء على مستوى العالم.
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