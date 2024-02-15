شركة Durlston Partners تعزز حضورها العالمي وتفتتح مكتبًا لها في دبي

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- يسر شركة Durlston Partners الاستشارية الرائدة عالميًا في مجال إدارة المواهب والمتخصصة في التكنولوجيا والتمويل الكمي وعلوم البيانات، الإعلان عن الافتتاح الرسمي لمكتبها في دبي الذي يمثل خطوة مهمة على طريق تعزيز حضور الشركة عالميًا.

يقع مقر الشركة الرئيسي في لندن، وأول مكتب دولي لها جرى افتتاحه في نيويورك في يناير 2023، والشركة تشتهر بتركيزها على التعويل على خبرتها التكنولوجية من جانب الشراء بغية تزويد العملاء بالمحترفين الأكثر ملاءمة لدورهم ومؤسستهم.

يأتي قرار افتتاح مكتب دبي، الكائن في مركز دبي للسلع المتعددة (DMCC) في قلب أبراج بحيرات الجميرا (JLT)، مدفوعًا بالحضور المتزايد لعملاء Durlston Partners في الإمارات العربية المتحدة والعدد المتزايد من الشركات الناشئة المبتكرة التي يقع اختيارها على دبي لتمثل قاعدة لأعمالهم. وتهدف هذه الخطوة إلى تقديم خدمة أفضل للعملاء في المنطقة والاستفادة من الفرص الديناميكية الناشئة في الشرق الأوسط ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ (APAC).

يرأس عملية التوسع السيد Warwick Poelman صاحب 7 أعوام من الخدمة المتفانية في Durlston Partners، والذي لعب دورًا حيويًا في بناء شركات رائدة في الصناعة في أوروبا وآسيا والولايات المتحدة الأمريكية. إضافةً إلى ذلك، تنصب واجبات منصبه على الأصول الرقمية منذ عام 2017، لذا سيتولى مهمة دفع عجلة نمو Durlston Partners في الإمارات العربية المتحدة وآسيا متبعًا منهج التجارة الممنهجة التي تشمل التمويل التقليدي (TradFi) والتمويل المركزي (CeFi) والتمويل اللامركزي (DeFi).

ينضم إلى Warwick في مهمته Rahnpreet Sandhu، الذي يقود قسم جانب الشراء، مع التركيز على التداول الكمي والتكنولوجيا، فضلاً عن التداول التقديري لصناديق التحوط ومديري الأصول وصناديق الثروة.

صرح Warwick Poelman، رئيس مكتب دبي، قائلاً: "نحمل على عاتقنا مهمة إثراء المواهب في الإمارات العربية المتحدة، وتحديد المجالات التي تتطلب اهتمامًا فوريًا، ولا سيما في التداول الكمي والتكنولوجيا. وبالاعتماد على شبكتنا الكبيرة، نهدف إلى تعزيز المواهب في دبي تعزيزًا هائلاً طوال عام 2024 وما يليه من أعوام."

صرح Meraj Bahram، الشريك الإداري، قائلاً: "يسعدنا الإعلان عن افتتاح مكتبنا في دبي، الذي يمثل دليلاً على التزامنا بتوفير خدمات استشارية احترافية وقيمة للمواهب على مستوى العالم."

نبذة عن Durlston Partners :

تعد Durlston Partners شركة توظيف رائدة متخصصة في مجال التكنولوجيا والتمويل الكمي وعلوم البيانات والأصول الرقمية، كما تلتزم شركة Durlston Partners، التي يقع مقرها الرئيسي في لندن إلى جانب مكتبين تابعين لها في نيويورك ودبي، بتقديم نتائج استثنائية للعملاء على مستوى العالم.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.