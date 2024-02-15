Friday, 16 February 2024 12:23 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المراعي تفوز بجوائز Internal Communications Brilliance Awards

2/15/2024 2:23:29 PM
(MENAFN- AETOSWire) في إطار جوائز التميز في التواصل الداخلي، فازت شركة المراعي بجائزتين من جوائز "Internal Communications Brilliance Awards" والتي تعرف على نطاق عالمي بتكريم المؤسسات التي تظهر التميّز في التواصل الداخلي. حيث حصلت المراعي على: الجائزة الذهبية في فئة اندماج الموظفين والجائزة الفضية في فئة أفضل حملة تواصل داخلي.

تُعتبر هذه الجوائز شهادة على الجهود الجادة والابتكار التي تبذلها المراعي في تعزيز التواصل الداخلي وتعزيز روح الفريق بين موظفيها. ونتطلع إلى تحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل ومواصلة تحقيق التميز في مجال إدارة التواصل الداخلي.

الجدير بالذكر أن المراعي، التي تعد أكبر شركة متكاملة رأسيًا للألبان في العالم، قد حصلت على جائزة ستيفي "فريق التواصل الأكثر إبداعًا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" في عام 2023.


MENAFN15022024004146001356ID1107858387

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث