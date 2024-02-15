المراعي تفوز بجوائز Internal Communications Brilliance Awards

MENAFN - AETOSWire) في إطار جوائز التميز في التواصل الداخلي، فازت شركة المراعي بجائزتين من جوائز "Internal Communications Brilliance Awards" والتي تعرف على نطاق عالمي بتكريم المؤسسات التي تظهر التميّز في التواصل الداخلي. حيث حصلت المراعي على: الجائزة الذهبية في فئة اندماج الموظفين والجائزة الفضية في فئة أفضل حملة تواصل داخلي.

تُعتبر هذه الجوائز شهادة على الجهود الجادة والابتكار التي تبذلها المراعي في تعزيز التواصل الداخلي وتعزيز روح الفريق بين موظفيها. ونتطلع إلى تحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل ومواصلة تحقيق التميز في مجال إدارة التواصل الداخلي.

الجدير بالذكر أن المراعي، التي تعد أكبر شركة متكاملة رأسيًا للألبان في العالم، قد حصلت على جائزة ستيفي "فريق التواصل الأكثر إبداعًا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" في عام 2023.