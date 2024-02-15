المراعي تفوز بجوائز Internal Communications Brilliance Awards

(MENAFN
- AETOSWire) في إطار جوائز التميز في التواصل الداخلي، فازت شركة المراعي بجائزتين من جوائز "Internal Communications Brilliance Awards" والتي تعرف على نطاق عالمي بتكريم المؤسسات التي تظهر التميّز في التواصل الداخلي. حيث حصلت المراعي على: الجائزة الذهبية في فئة اندماج الموظفين والجائزة الفضية في فئة أفضل حملة تواصل داخلي.
تُعتبر هذه الجوائز شهادة على الجهود الجادة والابتكار التي تبذلها المراعي في تعزيز التواصل الداخلي وتعزيز روح الفريق بين موظفيها. ونتطلع إلى تحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل ومواصلة تحقيق التميز في مجال إدارة التواصل الداخلي.
الجدير بالذكر أن المراعي، التي تعد أكبر شركة متكاملة رأسيًا للألبان في العالم، قد حصلت على جائزة ستيفي "فريق التواصل الأكثر إبداعًا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" في عام 2023.
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