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التيك توك سبب زيادة عمليات التجميل للسيدات بنسبة 35%

2/15/2024 2:22:03 PM
(MENAFN- Al Watan) أشارت دراسة حديثة صادر من الأكاديمية الأمريكية لجراحة الوجه التجميلية الترميمية إلى دور ثقافة "تيك توك" وغيرها كعوامل دافعة خلف زيادة اجراء عملية جراحات تجميل الوجه منذ عام 2016 بنسبة 35٪ ، والتي خضعت لها -غالبا- شابات يرغبن بالظهور بشكل أفضل في المقاطع المصورة أو الشاشات.
ونظرًا لهذا الارتفاع في نسب اجراءات تجميل الوجه، كشفت هذه الدراسة تطلعات أولية حول تأثير الحد الأدنى من التعرض لمقاطع الفيديو التي تُظهر نساء شابات جذابات يروجن لآراء حول طرق التجميل، حيث قد يؤدي ذلك إلى الشعور بعدم الأمان النفسي لدى النساء - اللواتي لم يقمن بإجراء عمليات تجميل - بشأن ملامحهم.
كما أشارت الدراسة إلى أنه ينبغي تسليط الضوء على مسألة التعرض القصير لمقاطع فيديو "تك توك" لنساء ذوات مظهر طبيعي يناقشن التعاطف مع الذات أو مشاهدة مقاطع فيديو السفر على هذا البرنامج أو غيره من المحتمل أن يؤدي لمقارنة غير صحية بين المشاهدات.
حيث تظهر مشكلة أخرى وهي أن خوارزميات التيك توك تختار المحتوى الذي يتوافق مع معايير الجمال المجتمعية التي فُرضت من قِبَل مستخدمي الطبيق وتحدد هذه المقاطع ليشاهدها الآخرون وتظهر بشكل مستمر ، كما أن هذه الخوارزميات تمنع المقاطع التي لا تتوافق مع من الظهور.
تفاصيل الدراسة من هن .

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