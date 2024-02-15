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Yango تكشف عن خدمة“Yango Play” في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

2/15/2024 2:22:03 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت يانغو Yango، الشركة المتخصصة في تحويل التكنولوجيا العالمية إلى خدمات يومية مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المحلية، اليوم عن إطلاق يانغو بلاي“Yango Play”، أول خدمة ترفيهية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تجمع بين بث الفيديو والموسيقى والألعاب الصغيرة في مكان واحد.
يقدم تطبيق يانغو بلاي“Yango Play” مجموعة متنوعة من الخيارات الترفيهية، بما في ذلك العروض الأولى الحصرية للأفلام والمسلسلات العربية والدولية، ومجموعة من الأغاني المفضلة، وبث موسيقى شخصي، وألعاب صغيرة تفاعلية، وتتميز جميعها بتحسينات قامت بها ياسمينة، المساعدة الصوتية باللغة العربية المبنية على الذكاء الاصطناعي والتي تتميز بلمسة إنسانية. أصبحت الخدمة متاحة الآن في كل من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وكافة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث توفر للمشتركين إمكانية الوصول إليها عبر الهواتف الذكية، والتلفزيونات الذكية، محدثة بذلك معايير جديدة للترفيه الرقمي.
يضع التطبيق الجديد تركيزًا كبيرًا نحو الحفاظ على المحتوى الأصيل، مع الاحتفاء بالمنتجين والفنانين المحليين. فالمنصة لا تقدم نفسها فقط كمنصة إطلاق للمواهب المحلية، ولكنها تضمن أيضًا تنوع المشهد الترفيهي الحالي من خلال تقديم مجموعة من المحتوى الأصلي الذي يتماهى مع هوية المشتركين الثقافية.
ياسمينة“Yasmina”: المساعدة الذكية باللغة العربية
تتفاعل ياسمينة، المساعدة الذكية التي تحاكي الطبيعة البشرية ثنائية اللغة المدمجة في تطبيق يانغو بلاي“Yango Play” مع المستخدمين باللغتين العربية والإنجليزية، وتعيد تعريف تجربتهم الترفيهية. تتميز ياسمينة بإلمامها باللهجة الخليجية وقدرتها على فهم العديد من اللهجات العربية الرئيسية، بما في ذلك اللهجات المصرية واللبنانية، حيث تقوم باقتراح الأغاني للمستخدمين، والتحاور معهم، والإجابة على كل أسئلتهم بما في ذلك تلك التي تدور حول حالة الطقس أو عن موعد شهر رمضان. تقوم ياسمينة بقيادة المستخدمين في تطبيق يانغو بلاي“Yango Play” وجعل تجربتهم أكثر متعة.
بث موسيقى شخصي لا متناه
تتمحور الابتكارات الرئيسية لـ يانغو بلاي“Yango Play” حول بث موسيقي شخصي لا ينتهي مدعوم بالذكاء الاصطناعي يُنشئ قوائم تشغيل مخصصة للمستخدمين، مبرزًا أفضل قوائم الموسيقى الإقليمية استنادًا إلى تفضيلاتهم. يضمن هذا أن تكون تجربة كل مستخدم فريدة وتعكس خياراته الشخصية. ومع استمرار تطور المنتج، تتكيف تقنية التوصيات الخاصة به مع ذلك، مما يضمن تجربة مستخدم شخصية وملائمة للغاية تتفاعل مع التفضيلات الفريدة والفروقات الثقافية.
وفي تعليقه على إطلاق التطبيق الرائد، قال رومان شيمانسكي، مدير أعمال منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،“يانغو بلاي”: "في يانغو بلاي“Yango Play” ، نكرس أنفسنا لصنع تجربة ترفيهية ممتعة، ونقدم مجموعة متنوعة من المحتوى التي تحوّل كل لحظة إلى مغامرة ممتعة. منصتنا المتطورة باستمرار تستخدم الذكاء الاصطناعي لتوفير تجربة أكثر سلاسة وتفاعلية من خلال فهم تفضيلاتك - سواء عن طريق تقديم موسيقى تتناسب مع القيادة، أو عروض ممتعة لوقت العائلة، أو ألعاب صغيرة لاستراحة سريعة خلال يومك. نحن ملتزمون بعمق بتعزيز هذه التجارب من خلال محتوانا الأصلي والشراكات الاستراتيجية مع المبدعين الإقليميين، مع ضمان أن كل خيار على منصتنا هو خطوة نحو اكتشاف عواطف جديدة وحيوية".
بعناوين مثل فيلم "مستر إكس" الذي يعد أهم الأعمال السينمائية العربية لعام 2023، بالإضافة الى السلسلة الكلاسيكية المحبوبة "أولاد حريم كريم"، سيقوم تطبيق يانغو بلاي“Yango Play” بالكشف عن الكتالوج الكامل لأفضل الأفلام والمسلسلات في المستقبل القريب. وعند الاشتراك في التطبيق، سيحصل كل مستخدم على اشتراك مجاني لمدة 60 يومًا، يليه خطة مدفوعة (29.99 ريال سعودي لأجهزة متعددة شهريًا في المملكة العربية السعودية).

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